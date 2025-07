La beffa bis sfiorata. Pomeriggio di attesa con la pioggia vicina

Tutti con il naso all’insù per oltre un’ora, alternando la verifica in tempo reale della situazione del cielo con il controllo compulsivo dei siti di previsioni meteo e gli annunci ansiogeni delle chat: "In Valdelsa è arrivata l’acqua...", "Piove a Monteriggioni!", "A Vico alto gocciola...". Con l’ulteriore paradosso che in alcune zone del centro storico è arrivata una spruzzata, in altre niente.

A partire dalle tre di ieri pomeriggio, il timore di una replica della beffa ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei senesi, preoccupati di un nuovo rinvio, con le comparse già partite da tutte le Contrade e impegnate a raggiungere il palazzo del Governo per la composizione e quindi la partenza del corteo storico.

La minaccia è rimasta viva per tutto il pomeriggio, ma alla fine si è evitato il bis dello scorso anno, quando il Palio si corse il 4 luglio.

Con il Palio di Provenzano in archivio, è però già tempo di pensare a quello dell’Assunta. Fra due giorni l’estrazione delle quattro Contrade (la Torre sconterà la squalifica) che andranno a comporre il quadro. Correranno d’obbligo Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa, Aquila. Le quattro estrazioni tra le restanti dieci Contrade, con quattro popoli che devono uscire a sorte per non rischiare di non correre mai nell’anno: Civetta, Leocorno, Nicchio, Onda.

Al di là di come andrà l’estrazione, c’è già un auspicio per il Palio d’agosto che si può dire esteso a tutta la città: dopo i tre rinvii consecutivi per pioggia, record di cui avremmo fatto volentieri a meno, non sarebbe proprio il caso di centrare il poker di slittamenti. Una specie di maledizione meteorologica, che ieri ha aleggiato a lungo sulla Festa, con i nuvoloni che hanno viaggiato sul cielo della città e la pioggia che ha colpito parte della Valdelsa e anche il sud della provincia. Poi finalmente le paure di un nuovo rinvio sono svanite.