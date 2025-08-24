La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
CronacaA Castellina campus per scoprire la storia
24 ago 2025
PAOLO BARTALINI
Cronaca
A Castellina campus per scoprire la storia

Esperienza da non perdere dedicata ai ragazzi tra gli undici e i tredici anni all’inizio di settembre.

Si tratta di una particolare iniziativa che unisce storia, creatività e gioco, inserita. nel programma regionale denominato S-Passo al Museo

Per approfondire:

A Castellina un campus per ragazzi fra gli undici e i tredici anni alla scoperta della storia. In particolare del periodo del Medioevo. A breve il Museo Archeologico del Chianti tornerà infatti a proporre un’esperienza speciale per i più giovani. Da lunedì 1 venerdì 5 settembre la possibilità di partecipare, dalle 9 alle 12.30, a ‘Le dame, i cavalier, l’arme… a Castellina’, un’iniziativa che unisce storia, creatività e gioco, inserita nel programma regionale denominato S-Passo al Museo.

Per cinque mattine, dunque, tra le sale del museo e la suggestiva Rocca di Castellina in Chianti, il gruppo sarà accompagnato in un viaggio affascinante nell’epoca di dame e cavalieri. Impareranno, i partecipanti, a scrivere con la penna d’oca, a dipingere con i pigmenti minerali e l’oro in foglia, a osservare le antiche difese castellinesi e a conoscere le strategie militari che hanno segnato la storia del borgo. Il percorso culminerà con una piccola rappresentazione teatrale in cui i ragazzi, trasformati per l’occasione in soldati, capitani o dame, metteranno in scena gli episodi appresi durante la settimana all’insegna della aggregazione e di una istruttiva convivialità, in un percorso creativo che già si annuncia emozionante e coinvolgente.

Le iscrizioni al campus di Castellina in Chianti, pensato per un massimo di quindici partecipanti, resteranno aperte fino a venerdì prossimo, 29 agosto. Per i soci UnicoopFi e Coop Tirreno è previsto uno sconto del 10 per cento sulla quota di partecipazione. Per le ulteriori informazioni e per le prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente al Museo Archeologico del Chianti, in piazza del Comune a Castellina, chiamando il numero 0577 742090, scrivendo a [email protected] oppure consultando il sito www.museoarcheologicochianti.it.

