Arezzo, 27 maggio 2025 – Summer Camp al museo di San Giovanni Arte, creatività e storia per un’estate speciale nei musei di San Giovanni Valdarno

Per l’estate 2025 il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea organizzano il "Summer Camp al Museo", un’opportunità unica per i bambini dai 6 ai 10 anni di vivere quattro settimane all’insegna della scoperta, della creatività e della conoscenza.

Durante il camp, i partecipanti saranno coinvolti in atelier creativi e laboratori artistici che li porteranno a riscoprire il territorio, la sua storia e il suo patrimonio culturale. Un’esperienza formativa e divertente, pensata per far conoscere ai più piccoli la ricchezza artistica della città in modo attivo e coinvolgente. Un’estate per crescere, imparare e divertirsi tra arte e cultura.

Date e orari:

· 11–13 giugno

· 16–20 giugno

· 1–5 settembre

· 8–12 settembre Orario di permanenza: dalle ore 8.30/9.00 alle 16.30

A chi è rivolto:

Bambini dai 6 ai 10 anni

Costi:

· 100 euro a settimana per ciascun bambino

· 70 euro per il modulo breve (11–13 giugno)

· Sconto del 10% per i soci Unicoop Firenze (Il pranzo non è incluso)

Il campus prevede un numero minimo di 6 e massimo di 10 partecipanti per ogni settimana.

Iscrizioni:

L’iscrizione è obbligatoria entro la settimana precedente alla data di inizio del campus scelto.

Informazioni e prenotazioni:

Museo delle Terre Nuove Palazzo d’Arnolfo – Piazza Cavour, San Giovanni Valdarno Tel. 055 9126213 | [email protected]

Casa Masaccio | Centro per l’arte contemporanea Corso Italia 83, San Giovanni Valdarno Tel. 055 9126168 | [email protected]