L’ostello, il circolo e la bottega. Ponzano superiore punta sul turismo

Santo Stefano, 13 aprile 2025 – Quindici buyers internazionali e quattro giornalisti di settore in visita a Ponzano superiore, una grande soddisfazione per il territorio, che grazie alla partecipazione a Bitesp si è fatto conoscere in tutta la sua bellezza e particolarmente Ponzano superiore nel suo percorso futuro in cui prenderanno vita molti progetti come l’ostello, il circolo, la bottega di comunità.

“La partecipazione del comune di Santo Stefano di Magra alla Bitesp – spiega la sindaca Pasola Sisti – è stata una partecipazione convinta da subito”. Una seconda edizione che è stata un grande successo e porterà frutti importanti. “Ringraziamo gli organizzatori per aver saputo promuovere un’occasione importante di promozione del territorio – prosegue Sisti –. Santo Stefano si candida ad essere, nel suo piccolo, un territorio di eccellenza per il turismo esperienziale. Le attività che promuovono i nostri prodotti enogastronomici, olio e vino di qualità, i percorsi collinari, gli itinerari del turismo religioso con i nostri santuari, le ville e le dimore storiche rappresentano solo alcune delle eccellenze che vogliamo promuovere”.

A Ponzano superiore molti abitanti hanno accolto i visitatori con piacere: “Coltivare relazioni e affidarsi a professionisti del settore fanno e faranno crescere Santo Stefano in termini di qualità e appeal turistico. La formula vincente – ha concluso l’assessore Paolo Ruffini –, che metto in pratica in ogni azione amministrativa è credere nella gente e nel territorio. Solo così possiamo crescere e crearci un nostro spazio. E lo stiamo facendo, assieme a aziende del territorio e settore ricettivo”.

C.G.