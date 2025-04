Nuovo portale e brand rinnovato. Il consorzio Golfo dei poeti ci prova

Un nuovo portale e una rinnovata identità digitale per il Consorzio turistico congressuale Golfo dei Poeti e Area Vasta Ligure Apuana, realtà che lavora per valorizzare le eccellenze del territorio compreso tra Liguria e alta Toscana. Ieri in Confcommercio la presentazione alla presenza di Sergio Camaiora (nella foto), presidente di Confcommercio, Cristina Raso, presidente del Consorzio, e il vicesindaco della Spezia Maria Grazia Frijia. Ecco dunque il nuovo brand ’Gems’, acronimo di Gastronomia, esperienze, mare e monti, soggiorni, che racconta in modo diretto l’anima del territorio e l’eterogeneità dell’offerta turistica. Presentato anche il nuovo portale visitabile al link www.gemsexperience.com. Tra gli obbiettivi del Consorzio la creazione di una rete di aziende che, operando in sinergia, possano garantire la massima soddisfazione per i turisti; la creazione, attraverso i quattro tour operator aderenti al Consorzio, di pacchetti ad hoc creati sulla base delle richieste di turisti individuali o gruppi; la valorizzazione dell’entroterra spezzino e della Lunigiana; e la realizzazione di fam trip e press trip volti a far conoscere le bellezze del nostro territorio e la qualità delle aziende che vi operano. "Ho accettato la presidenza in un momento in cui l’entusiasmo si stava affievolendo – ha raccontato Cristina Raso – ma negli ultimi mesi ho visto riaccendersi un’energia collettiva che ci ha permesso, in tempi rapidi, di rinnovare la grafica e lanciare il nuovo sito. Ogni giorno riceviamo richieste di nuove adesioni e anche questo ci conferma di essere sulla strada giusta". Il Consorzio conta oggi 45 aziende aderenti. "Fare rete è l’unico modo per costruire un’idea forte di turismo" ha aggiunto la vicesindaca Frijia al quale il presidente Camaiora ha sottoposto "alcune criticità che il comparto turistico sta incontrando, con la consapevolezza che le soluzioni non spettano solo a lei, ma certi che saprà aiutarci a migliorare ancora di più l’offerta turistica come capofila del progetto Ala".