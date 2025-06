Punta Bianca liberata. Torna agibile il sentiero che porta alla scogliera

Da ieri la scogliera di Punta Bianca – gioiello naturalistico del Comune di Ameglia interdetto al pubblico dal novembre 2023 – è tornata ad essere pienamente agibile in sicurezza. Il sentiero a picco sul mare che attraversa la fitta vegetazione e regala, man mano che ci si avvicina alla meta, scorci mozzafiato dominati dall’azzurro del cielo e del mare e dalle ginestre aggrappate alle rocce, è stato infatti ripristinato nel suo tratto terminale. Viene quindi riconsegnato alla comunità, nello stesso giorno in cui inaugura anche la Batteria Chiodo, un luogo incantevole particolarmente frequentato da escursionisti, turisti e amanti del mare limpido, durante la stagione estiva. Sono infatti terminati nella giornata di venerdì i lavori di manutenzione straordinaria del sentiero di accesso alla scogliera di Punta Bianca, affidati all’impresa Dino Cosner di Mezzano (Trento) per un importo complessivo di 33 mila euro.

"I lavori hanno interessato la porzione orientale del sentiero, interdetta dall’autunno 2023 a causa di un cedimento strutturale – spiega l’assessore all’ambiente Nicolas Cervia –. Il progetto, curato dall’ingegner Massimiliano Barbolini di Flow-Ing srl, ha previsto il ripristino della scalinata, il consolidamento del terreno e la realizzazione di protezioni in legno e pietra, utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale". Propedeutica alla riapertura in piena sicurezza dello specchio acqueo anche un’importante opera di manutenzione del verde effettuata dal Comune lungo tutto il sentiero e comprensiva di sfalcio, e rimozione di alberi caduti o pericolanti, oltre al recupero e alla pulizia di alcuni punti panoramici di pregio. Una bella notizia per gli abitanti di Ameglia e per i tanti turisti e visitatori che da sempre apprezzano Punta Bianca e la sua bellezza incontaminata, sancita dalla revoca dell’ordinanza sindacale del 13 novembre 2013 che aveva disposto l’interdizione del tratto terminale del sentiero e della scogliera, sottoscritta ieri mattina dal primo cittadino Ameglia.

"Un bel segnale per il nostro territorio – dichiara il sindaco Umberto Galazzo – e un primo tassello di un percorso amministrativo che vuole restituire alla comunità le varie meraviglie del nostro Comune. Segnale che arriva nello stesso giorno in cui riapriamo anche la Batteria Chiodo. A breve verrà riaperto al pubblico anche l’Orto botanico e, in accordo con l’Ente Parco Montemarcello-Magra-Vara, puntiamo a ripristinare il sentiero che dalla batteria costiera Dante De Lutti di Punta Bianca si collega proprio all’Orto botanico".

