Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Cronaca
CronacaIl Pd all’opposizione:: "Pieno diritto di trattare temi locali e generali"
28 ago 2025
CRISTINA GUALA
Cronaca
Il Pd all'opposizione:: "Pieno diritto di trattare temi locali e generali"

"Pari diritti tra consiglieri di opposizione e maggioranza di trattare sia di temi locali che generali, noi ci rifiutiamo...

Il consigliere comunale di opposizione Simone Marcobello ha accusato la maggioranza di occuparsi più di guerra che dei problemi impellenti del territorio

Il consigliere comunale di opposizione Simone Marcobello ha accusato la maggioranza di occuparsi più di guerra che dei problemi impellenti del territorio

Per approfondire:

"Pari diritti tra consiglieri di opposizione e maggioranza di trattare sia di temi locali che generali, noi ci rifiutiamo di stare zitti". Il Pd di Arcola prende posizione dopo che il consigliere comunale di opposizione Simone Marcobello ha rivolto alla compagine di maggioranza l’accusa di occuparsi più di guerra che dei problemi impellenti del territorio.

Nell’ultimo consiglio comunale arcolano infatti il consigliere Abdelouahed Essaadi aveva richiesto di inserire all’ordine del giorno la guerra a Gaza: "Abbiamo sostenuto, come tutta la maggioranza – scrive il Pd arcolano –, l’ordine del giorno del consigliere Abdu che ha proposto al Consiglio Comunale di votare per Gaza l’immediata cessazione del fuoco, la fornitura degli aiuti umanitari ed il rispetto del diritto internazionale, oltre richiedere sanzioni verso il governo d’Israele e riconoscere lo Stato di Palestina come democratico e sovrano. Marcobello è stato l’unico a votare contro".

Una scelta assolutamente non condivisa dal Pd arcolano: "Ci colpiscono soprattutto le argomentazioni portate dal consigliere nel dibattito, la ragion di stato. Parleremo anche dei rifiuti ma senza gioco di parole ci rifiutiamo di stare zitti davanti a queste tragedie."

© Riproduzione riservata

