Iniziativa benefica domani (venerdì) alle ore 21 in piazza Brin: un concerto tributo a Lucio Battisti, a favore della ricerca sul neuroblastoma, proposto dalla cover band Nuovi Solidi. L’evento, a ingresso libero, è organizzato con il sostegno del Comune e sostiene Enea Onlus, associazione che raccoglie fondi per la ricerca sul neuroblastoma, un tumore infantile raro ma molto aggressivo. Per tutta la durata del concerto sarà presente un gazebo informativo di Enea, dove sarà possibile approfondire le attività dell’associazione e, per chi lo desidera, effettuare una donazione libera a sostegno dei progetti di ricerca.

Protagonista della serata sarà la formazione dei Nuovi Solidi, tribute band tra le più apprezzate; in scaletta, i grandi successi che hanno segnato intere generazioni: La canzone del sole, I giardini di marzo, Emozioni, Il mio canto libero, Dieci ragazze per me, Pensieri e parole, Un’avventura, Fiori rosa, fiori di pesco, e tanti altri. Un viaggio musicale potente e nostalgico, capace di unire pubblico di tutte le età e, al tempo stesso, contribuire a una causa concreta e urgente: la ricerca sul neuroblastoma. L’evento rientra nella rassegna estiva BrinViva organizzata dal Comune e da Sdl.