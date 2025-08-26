Alfabetizzazione digitale. Proseguono i corsi gratuiti nella Casa della Salute

Il distretto sociosanitario 19 Val di Magra ha conferito a Nicola Orlandi il mandato che gli consentirà di proseguire con le attività di facilitazione ed alfabetizzazione digitale fino al 31 dicembre. Orlandi è, a livello nazionale, l’unico facilitatore digitale ad operare nella pubblica amministrazione in otto comuni di cui un capoluogo di provincia distribuiti in due regioni a favore di una popolazione complessiva di circa 129.428 abitanti.

Nel frattempo, sono emersi i risultati del terzo mandato dello sportello per la facilitazione digitale: in 21 giorni di servizio complessivi distribuiti nei tre mesi si contano 292 accessi, 886 chiamate, 189 e-mail. Già da agosto le attività si svolgono alla Casa della Salute di Sarzana il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 14,30. Durante questi incontri, vengono affrontati temi basilari: l’identità digitale, la navigazione sicura sul web, l’accesso ai servizi pubblici digitali, la piattaforma per la facilitazione digitale Link Start (www.linkstart.info), le fake news, l’intelligenza artificiale. Ampio spazio è dedicato alle richieste personali e specifiche degli utenti. Saranno a breve comunicate le date di avvio e il programma dei corsi per PC, smartphone e tablet in partenza nel mese di settembre in Val di Magra e le date degli incontri nelle frazioni del Comune di Carrara. Proseguono inoltre gli scambi di collaborazione e programmazione con le istituzioni dei vari livelli. Tutte le informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 377 0483133 oppure [email protected].