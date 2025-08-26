Non è colpa di Manganiello
CronacaAlfabetizzazione digitale. Proseguono i corsi gratuiti nella Casa della Salute
26 ago 2025
CRISTINA GUALA
Alfabetizzazione digitale. Proseguono i corsi gratuiti nella Casa della Salute

Il distretto sociosanitario 19 della Val di Magra ha conferito allo specialista Nicola Orlandi il mandato che gli consentirà di proseguire con le attività fino al 31 dicembre prossimo.

Il distretto sociosanitario 19 Val di Magra ha conferito a Nicola Orlandi il mandato che gli consentirà di proseguire con le attività di facilitazione ed alfabetizzazione digitale fino al 31 dicembre. Orlandi è, a livello nazionale, l’unico facilitatore digitale ad operare nella pubblica amministrazione in otto comuni di cui un capoluogo di provincia distribuiti in due regioni a favore di una popolazione complessiva di circa 129.428 abitanti.

Nel frattempo, sono emersi i risultati del terzo mandato dello sportello per la facilitazione digitale: in 21 giorni di servizio complessivi distribuiti nei tre mesi si contano 292 accessi, 886 chiamate, 189 e-mail. Già da agosto le attività si svolgono alla Casa della Salute di Sarzana il mercoledì e il venerdì dalle 8,30 alle 14,30. Durante questi incontri, vengono affrontati temi basilari: l’identità digitale, la navigazione sicura sul web, l’accesso ai servizi pubblici digitali, la piattaforma per la facilitazione digitale Link Start (www.linkstart.info), le fake news, l’intelligenza artificiale. Ampio spazio è dedicato alle richieste personali e specifiche degli utenti. Saranno a breve comunicate le date di avvio e il programma dei corsi per PC, smartphone e tablet in partenza nel mese di settembre in Val di Magra e le date degli incontri nelle frazioni del Comune di Carrara. Proseguono inoltre gli scambi di collaborazione e programmazione con le istituzioni dei vari livelli. Tutte le informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti: 377 0483133 oppure [email protected].

