In biblioteca un corso per insegnare ai bimbi a leggere l’arte

Cittadinanza digitale e arte per tutti. Sono i temi dei corsi che, grazie al progetto ‘ForGlobe’, saranno organizzati nella biblioteca di Scandicci. E così le biblioteche e gli archivi diventano anche un luogo di formazione, oltre che di cultura. In base al progetto, i corsi si terranno per i prossimi due anni, con oltre 100 appuntamenti gratuiti per giovani e adulti. In biblioteca dunque sono aperte le iscrizioni ai prossimi due eventi del progetto organizzati a Scandicci (iscrizioni online su www.forglobe.eu). Il primo prenderà il via sabato 27 settembre. Dando un’occhiata alle lezioni, sono dedicate alla cittadinanza digitale e offrono una panoramica degli strumenti digitali nazionali. L’obiettivo è creare una maggiore consapevolezza soprattutto tra adulti e anziani. L’evento è curato dall’Università di Firenze e prevede in tutto cinque lezioni (27 settembre; 4, 11, 18, 25 ottobre) con orario 10-12. È aperto a un massimo di 20 iscritti. Il secondo appuntamento invece è fissato per novembre (in data 8, 15, 22), col titolo ‘Arte per tutti’. Il corso insegna a leggere l’arte ai propri figli attraverso le copertine dei libri per ragazzi ed è a cura della Libreria per ragazzi Giannino Stoppani di Bologna (orario 10-12.30, per 7 ore e mezzo complessive). È aperto a un massimo di 50 iscritti. I soggetti coinvolti nel progetto sono la Regione Toscana, che mette a disposizione fondi sociali europei, il Sistema documentario integrato dell’Area fiorentina, che si è occupato della progettazione, oltre a numerosi altri enti e associazioni del territorio fiorentino, che cureranno la docenza all’interno dei percorsi formativi.