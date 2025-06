Corso gratuito per restare attivi nella vecchiaia

E’ iniziato al Comune di Tresana, il corso gratuito dedicato alla promozione dell’invecchiamento attivo e della partecipazione sociale degli over 65, in una prospettiva olistica che vede corpo e mente come elementi interdipendenti. Il corso si è aperto con il modulo di yoga dolce con l’insegnante Sara Bertoneri, ed è proseguito con informatica di base e utilizzo del computer e dello smartphone con gli Insegnanti Giacomo Zucchelli e Irene Landini. I docenti fanno parte di Etruscaform srl. Sono già 10 gli allievi corsisti, ma le iscrizioni sono ancora aperte. Le lezioni, che si tengono nella sala consiliare del Comune di Tresana, in piazza XXV Aprile a Barbarasco, e proseguiranno fino al 30 settembre.

Il corso si inserisce nel programma del progetto Connessioni Apuane: una Comunità in dialogo dalla Lunigiana al mare, composta da 37 percorsi formativi non formali gratuiti erogati fino all’aprile del 2027 su tutto il territorio provinciale e rivolti ai maggiorenni residenti in provincia. Lo scopo è promuovere l’educazione permanente dei cittadini come opportunità di crescita e di benessere attraverso il valore individuale e collettivo della conoscenza, del pluralismo, dell’informazione e della comunicazione ponendo Biblioteche e Archivi come facilitatori principali. I corsi, che si stanno svolgendo a Massa e in Lunigiana, Percorsi formativi non formali pensati per raggiungere un pubblico trasversale e variegato, per età, genere, cultura e appartengono a 5 aree tematiche: competenze digitali, competenze linguistiche, alfabetizzazione universale, benessere personale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile.

Info e iscrizioni: [email protected], Ufficio protocollo, tel.0187-477112 (interno 1), referente: Raffaella Venturini.