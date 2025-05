Lo sport invade Sarzana, finali di calcio e hockey fanno il pieno di turisti

Sarzana (La Spezia), 1 giugno 2025 – Un fiume di bandiere e sorrisi ha attraversato la città. Una cerimonia “olimpica“ ha aperto il lungo fine settimana decisamente votato allo sport in città che porterà migliaia di visitatori arrivati per assistere alle finali nazionali di hockey della categoria Under 13 organizzate dalla società Hockey Sarzana e il torneo di calcio “Tatain“ ideato dal club Tarros Sarzanese. Saranno giornate lunghissime per una importante vetrina sportiva ma non solo. La città improvvisamente si è vista invadere di famiglie in cerca di camere di albergo e bed and breakfast per trascorrere a Sarzana il ponte fino al 2 giugno giornata conclusiva delle iniziative. Insomma un momento prezioso anche per il tessuto economico.

Per l’Hockey Sarzana si tratta di un momento importante per il settore giovanile. Intanto è la prima volta nella storia del club che il palazzetto di piazza Terzi, da un anno dedicato a Giuliano Tori, ospita una competizione giovanile di livello nazionale. Poi perché dopo le finali Under 11 della scorsa settimana a Breganze il vivaio rossonero ci proverà in casa con la formazione Under 13 mentre la squadra Under 23 sarà protagonista dal 5 all’8 giugno a Valdagno. L’alra sera centinaia tra giocatori, tecnici e dirigenti delle formazioni partecipanti alla competizione che si gioca sulla pista del Palasport di piazza Terzi oggi e domani, hanno sfilato nelle vie del centro cittadino guadagnandosi l’applauso di tanti spettatori e curiosi.

Dopo la presentazione delle società partecipanti avvenuta al Vecchio Mercato il torpedone colorato è stato aperto dai dieci capitani delle squadre che hanno dato il via alla sfilata portando bandiere Tricolori e della Pace. Accompagnati dalla musica della Filarmonica di Santo Stefano Magra il gruppone, chiuso dall’Hockey Sarzana, ha attraversato piazza Terzi, poi via Brigata Partigiana Ugo Muccini, piazza San Giorgio, via Gramsci, per poi transitare sotto il palazzo comunale e raggiungere attraversando via Landinelli la piazzetta “ Fabrizio De Andrè“ dove si è svolta la vera e propria cerimonia di apertura delle finali nazionali Under 13. Sul palco della piazza della musica, da anni luogo espressamente scelto dalla società rossonera per la presentazione della nuova stagione, si sono alternati la prima cittadina Cristina Ponzanelli nche ha portato il saluto della città, Maurizio Corona presidente dell’Hockey Sarzana e responsabile dei settori giovanili del settore tecnico italiano, la presidente regionale Skate Liguria, Sabrina Benvenuto. Sul palco erano presenti anche alcuni atleti della prima squadra rossonera guidati dal capitano Davide Borsi che hanno appena concluso la stagione in serie A1 che hanno chiamato tutte le squadre. Particolarmente emopzionante il momento dell’inno di mameli interpretato dalla cantante sarzanese Dejanira Giannarelli. La bella serata è stata presentata da Gianluca Tinfena.