Luni ai tempi dell’antica Roma. Appuntamento all’anfiteatro con rievocazioni e laboratori

Luni (La Spezia), 30 maggio 2025 – Un fine settimana come ai tempi dell’antica Roma nell’anfiteatro di Luni. Arriva infatti la quinta edizione di Lunensia, da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno, manifestazione culturale promossa dal Comune e organizzata dall’associazione ‘Amici di Luni’ con il supporto del Museo nazionale e il contributo di Fondazione Carispezia.

Da sabato più di 200 figuranti in costume daranno vita a scene quotidiane dell’antichità, permettendo ai visitatori di fare un vero salto indietro nel tempo. Legionari e gladiatori animeranno l’evento, ricostruendo momenti della vita militare romana e offrendo spettacoli di grande suggestione. Sarà possibile partecipare a laboratori artigianali e didattici per adulti e bambini: la lavorazione della ceramica, del ferro e del marmo saranno alcuni dei mestieri presentati, riscoprendo le tecniche che resero celebre e prospero il territorio di Luni.

Grazie alla collaborazione dell’associazione New Melody “Vittorio Righetti” sarà possibile gustare antiche ricette romane, preparate con ingredienti tipici del tempo come cereali, erbe spontanee, vino, olio e formaggi locali. La manifestazione sarà arricchita da ambientazioni suggestive come la ricostruzione di un villaggio romano, un accampamento militare e un villaggio ligure-apuano. Saranno rievocati usi e costumi commerciali e quotidiani, con particolare attenzione ai prodotti e alle attività artigianali e alimentari che caratterizzavano la vita economica dell’epoca. Lunensia sarà aperta sabato 3 dalle 15 alle 20, domenica 1 e lunedì 2 giugno dalle 10 alle 20, con attività e spettacoli continuativi durante tutta la durata dell’evento.