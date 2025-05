"La soluzione migliore per il traffico pesante sarebbe il taglio dei pedaggi autostradali"

La rotatoria di San Genisio e la variante Aurelia sono tra i temi più discussi a Arcola con divergenze di opinioni sia tra i cittadini tra i politici. Si è astenuto dal voto sulla proposta Anas, preceduto da un emendamento della maggioranza, il consigliere di opposizione Simone Marcobello: "E’ stato presentato la sera stessa del consiglio un documento da votare che prevede una parte in bianco", spiega. In sostanza, secondo lui la maggioranza puntava a far votare il parere favorevole sapendo già di voler contrastare la proposta Anas in fase di progettazione. "Allora chiedo: perché non si è scelto di tentare prima, con la collaborazione di Regione Liguria, di risolvere il problema dell’immissione a T di San Genisio dato che sono tre anni che si conosce l’interesse di Anas". Marcobello ritiene che l’alternativa proposta dall’amministrazione nei pressi della zona artigianale oltre a essere area di allagamenti è stata teatro di frane nel 2011 che hanno coinvolto anche l’Aurelia: "Prima di chiamare in causa le criticità a sproposito e bocciare progettazioni come quella di Anas, sarebbe il caso di risolvere le criticità del territorio". Pensare a una pulizia dei canali della zona San Genisio è un dovere che va al di là della rotonda Anas: "Il traffico dei mezzi pesanti, come riportato nell’incontro con i comitati da Roberta Pompei del consiglio di quartiere di Romito Magra, potrebbe essere risolto attivando una collaborazione di tutte le parti politiche per aprire un dialogo con il ministero che porti a un taglio dei pedaggi autostradali per questi veicoli. Sono favorevole a trovare una soluzione che migliori sicurezza e circolare del traffico".