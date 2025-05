Incuria e disagi in via Bertoloni: "La strada è transennata da mesi"

Sporcizia, incuria e disagi per la viabilità di una delle porte d’accesso al centro storico cittadino. Crescono i malumori fra i commercianti di via Bertoloni. Dallo scorso 10 marzo, a causa di uno smottamento della pavimentazione che ha portato a un transennamento dell’area interessata in attesa di un intervento risolutivo che sta tardando ad arrivare, una delle vie d’accesso alla città è fortemente penalizzata. E il timore principale è che i disagi possano protrarsi anche durante la stagione estiva, ormai alle porte.

A lamentare una situazione a dir poco indecorosa sono gli stessi titolari delle numerose attività commerciali presenti nella via, che proprio a causa dello smottamento che non consente ai mezzi autorizzati di potervi transitare, stanno riscontrando problemi con le forniture e, in alcuni casi, persino un calo di clientela. Ma come se non bastasse negli ultimi mesi, un altro tipo di problematica sta rendendo la vita difficile ai commercianti. La presenza di un nido di piccioni nella finestra di un’abitazione privata situata al terzo piano dell’edificio adiacente all’Oasi del Fiore, sta causando disagi alle attività e ai passanti. "Pago il suolo pubblico per esporre all’esterno del negozio le mie piante – spiega Manuela Vesco - su cui trovo continuamente escrementi di volatili. Ho provato a parlare con la signora che continua a dare loro da mangiare dalla sua persiana, spiegandole che la situazione è diventata inaccettabile e mi sono persino rivolta ai vigili. Ieri una mia cliente e il suo cane sono stati colpiti in pieno centro". "Non credo che una città a vocazione turistica debba dare quest’immagine di sé – aggiunge Paolo Angelotti, titolare dell’omonima macelleria -. Io stesso sono stato colpito da escrementi di piccione, ma anche quelli di cane non si contano più. A scarseggiare, oltre all’educazione, è la pulizia generale dell’intera via che ci sembra essere non considerata allo stesso modo delle altre del centro storico. Non sappiamo più a chi rivolgerci".

Non è la prima volta che i commercianti di via Bertoloni lamentano poca attenzione nei loro confronti, basti pensare alla polemica che era sorta quando in concomitanza del Moonland la via era stata resa inaccessibile da diverse ora prima dei concerti. A esporre la sua situazione anche Federica Ricci, la titolare della farmacia Castagnini, una delle attività più colpite dallo smottamento. "Noi in quanto farmacia eroghiamo un servizio pubblico e dobbiamo garantire il turno di notte e il giorno alle persone anziane che prima potevano passare anche con la macchina e ora non possono. Oltre a un disagio per noi e per i clienti, stiamo subendo anche un danno. Il Comune, a cui ci siamo rivolti ci ha fatto sapere che dovrebbero intervenire prima dell’estate, ma se questo cantiere permarrà per tutto il periodo estivo sarà un problema maggiore". E conclude: Avevamo previsto di adoperarci per abbellire la via, con tanto di progetto già presentato e approvato dal Comune". La scorsa settimana ci avrebbero dovuto dare informazioni sulle date esatte dell’intervento. Ci sentiamo i più dimenticati della città".

Elena Sacchelli