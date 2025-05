"Restiamo umani". Una strada intitolata a Vittorio ’Vik’ Arrigoni

Il Comune di Arcola avrà una via Vittorio Arrigoni. E’ stata approvata la mozione di Paolo Magliani, consigliere di Rifondazione Comunista: "Un segnale importante di pace e di denuncia contro il genocidio in Palestina". Il comune intitolerà una strada a Vittorio ’Vik’ Arrigoni, giornalista, attivista internazionale e grande uomo di pace, assassinato a soli 36 anni il 15 aprile 2011 a Gaza. "Un martire laico per la pace", lo ha definito Magliani, autore della mozione che è stata approvata nell’ultima seduta del 16 maggio. "Un eroe da ricordare per la sua straordinaria opera di solidarietà nei confronti della popolazione Gazawi, all’epoca martoriata, ma oggi trucidata dal governo israeliano guidato dal criminale di guerra Netanyahu". Arrigoni, che lo scorso 4 febbraio avrebbe compiuto 50 anni, era originario di Besana in Brianza, nel monzese. Ha speso tutta la sua vita nell’aiutare le popolazioni oppresse dalla schiavitù della tirannia, in particolare quella palestinese. Nel 2005 fu arrestato dall’allora governo Sharon per essersi schierato contro l’occupazione. Nel 2008 forzò le frontiere marine di Gaza, una prigione a cielo aperto fronte mare, eludendo le navi pattuglia israeliane con le imbarcazioni Liberty Gaza e Freedom Flotilla, cariche di beni di prima necessità.