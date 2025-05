Elisoccorso, pronto al volo: lavori al via entro l’estate

Sarzana, 31 maggio 2025 – Finalmente ci siamo. Dopo un lungo ritardo e improvvisi cambi di rotta l’elisoccorso può iniziare almeno a individuare un periodo di inizio volo. Entro l’imminente estate infatti inizieranno i lavori per la realizzazione della base di Sarzana-Luni grazie alla convenzione in via di definizione con l’Aeronautica Militare.

La piazzola di Sarzana, sui cui ritardi si sono sollevate a più riprese polemiche e interrogazioni politiche, si aggiungerà alla rete delle piazzole notturne inaugurate nei giorni scorsi a Carro, Rocchetta Vara e Spezia all’interno della struttura sportiva “Montagna“ di proprietà della Marina Militare.

“Per l’elisuperficie dell’ospedale di Sarzana – hanno spiegato gli assesori regionali Massimo Nicolò e Giacomo Raul Giampedrone – l’area è stata individuata all’interno di una zona militare e i lavori partiranno entro l’estate. È un intervento atteso e fondamentale per il territorio, sul quale stiamo procedendo con determinazione e concretezza”.

Nelle scorse settimane è stata predisposta una bozza di convenzione con l’Aeronautica Militare, necessaria per garantire l’operatività del servizio in piena sicurezza e nominato il responsabile unico del procedimento oltre a affidare l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che sarà ultimato entro i prossimi 30 giorni. “Non si tratta di annunci – continua Massimo Nicolò – ma di atti concreti, che dimostrano la volontà della Regione Liguria di mantenere gli impegni presi e dotare il Levante di un’infrastruttura strategica per garantire interventi rapidi ed efficienti in situazioni di emergenza.

Un ringraziamento particolare va al consigliere regionale Gianmarco Medusei, che ha più volte riportato all’attenzione del consiglio regionale la centralità di questo tema”. I contatti con Areonautica Militare hanno avuto nel corso delle trattative il supporto della senatrice Stefania Pucciarelli. “L’avvio dei lavori – ha spiegato la senatrice e segretaria della Lega per la provincia spezzina – è un dato estremamente importante. Bisogna sottolineare il prezioso lavoro svolto dagli assessore Giampedrone e Nicolò e l’intera Regione Liguria per il sostegno a questa iniziativa fondamentale. A chi, invece, ha sollevato polemiche strumentali lamentando presunti ritardi nell’attivazione, rispondo che probabilmente non conosce le procedure. Il nostro territorio avrà finalmente un servizio che mancava.

Ricordo bene cosa ci lasciò in eredità il Partito Democratico nel 2015, quando ci insediammo in Regione: un elicottero mai utilizzato perchè non idoneo a quel tipo di servizio. Come al solito, gli esponenti del Pd sono molto bravi a dare lezioni su come fare le cose che loro stessi non sono riusciti a realizzare”.

Massimo Merluzzi