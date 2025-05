Sei metri cubi di guaine di cavi elettrici e sfalci abbandonati in campagna

Sarzana, 29 maggio 2025 - I carabinieri forestali di Sarzana hanno denunciato due soggetti per la gestione illecita di rifiuti, che avevano abbandonato in località Falaschi, nel Comune di Sarzana. I militari, durante un’attività di pattugliamento per contrastare gli abbandoni di rifiuti nella piana del Magra, percorrendo una strada sterrata, si sono imbattuti in una grande quantità di guaine di cavi elettrici, sia abbandonati direttamente sul suolo che all’interno di grossi sacchi detti 'big bags', e in un cospicuo cumulo di residui vegetali, pari a circa sei metri cubi, provenienti da attività di potatura.

Sono state quindi posizionate delle fototrappole per risalire ai responsabili del reato e dalla visione delle immagini è emerso che l’autore di entrambi gli abbandoni, avvenuti in giorni diversi, era una soggetto di etnia rom, già conosciuto alle forze dell’ordine, che utilizzava un furgone riconducibile ad una società con sede legale in provincia di Torino. L’autore degli abbandoni e la legale rappresentante della società sono stati quindi denunciati per l’abbandono e la gestione illecita dei rifiuti. Infatti è ritenuto responsabile del reato non solo chi effettua materialmente l’abbandono, ma anche il rappresentante legale della società che iscrive l’automezzo all’albo dei gestori ambientali. Se dall’attività d’indagine successiva verranno identificati anche i soggetti che hanno affidato i rifiuti all’autore dell’abbandono, anche questi saranno denunciati all’autorità giudiziaria.