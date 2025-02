Polmonite da influenza: primi sintomi, come riconoscerla, cause

Firenze, 5 febbraio 2025 - Con l'aumento dei casi di sindromi simil-influenzali nelle ultime settimane si sta registrando anche una impenata di casi di polmoniti. Sono diverse le società scientifiche che stanno lanciando l'allarme in merito, e la Toscana sarebbe una delle regioni più colpite in Italia. La regione e l'ospedale Careggi di Firenze fanno sapere che al momento gli accessi sono in linea con gli anni passati. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i primi sintomi, come riconoscerla e le cause.

