Allarme polmoniti da influenza, casi in aumento. La Toscana è tra le più colpite

Firenze, 4 febbraio 2024 – La Toscana è una delle regioni più colpite dall'impennata dei casi di sindromi simil-influenzali che stanno portando ad un aumento delle polmoniti. Diverse società scientifiche hanno lanciato l'allarme, anche se l’assessorato della Regione parla di paura ingiustificata e di numeri in linea con gli anni passati, come confermato dall’ospedale fiorentino di Careggi che non segnala un aumento degli accessi in ospedale.

L'aumento dei casi secondo RespVirNet

In base agli ultimi dati del sistema di sorveglianza RespVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, la crescita c’è stata soprattutto nell’ultima settimana, con un incremento della pressione su medici di famiglia e ospedali. Questi spesso sarebbero costretti a trattenere a lungo i pazienti in pronto soccorso in attesa che si liberi un posto in reparto.

Co-circolazione dei virus

Oltre ai virus influenzali, altre infezioni come il Virus Respiratorio Sinciziale, SarsCoV2, Rhinovirus e il Metapneumovirus contribuiscono alla crescita dei contagi. "La co-circolazione di questi diversi virus può aumentare il rischio clinico e la possibilità di complicanze, soprattutto nei pazienti anziani, nei fragili con patologie croniche o con alterazioni del sistema immunitario e nei bambini al di sotto dei 5-6 anni d'età", spiega Roberto Parrella, presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit).

Lorenzo Palleschi, Presidente della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio (Sigot), conferma: "Stiamo osservando un notevole incremento del numero di casi di influenza con complicanze a livello polmonare". Cresce, quindi, la necessità di rivolgersi agli ospedali.

Caratteristiche dell'influenza stagionale

Le caratteristiche dell'influenza di quest'anno complicano la situazione: "La forma acuta con febbre dura 3-4 giorni, seguiti da una fase di sintomi come astenia, cefalea, dolori muscolari. C'è il rischio di prescrizioni inappropriate di antibiotici che dobbiamo cercare di gestire e governare", spiega Alessandro Rossi, presidente della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Invita a "migliorare le coperture vaccinali, poiché siamo lontani dalle coperture ottimali".