Influenza, i medici di Firenze: “Picco previsto a Natale. Importante vaccinarsi subito”

Firenze, 7 ottobre 2024 – Il picco influenzale? E’ previsto per Natale. Conviene, dunque, vaccinarsi adesso, perché così diamo modo al nostro sistema immunitario di costruire le difese e arriveremo protetti quando arriverà la totale diffusione di virus influenzale e Covid”. A dirlo è Elisabetta Alti, direttrice di medicina generale dell’Asl Toscana centro e vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Firenze.

Da oggi ci si può vaccinare dal proprio medico di base.

“La vaccinazione antinfluenzale e anti Covid è consigliata soprattutto per gli over 60, per i malati cronici ma anche per le donne in gravidanza, per prevenire danni al feto. Oltre alle persone che svolgono lavori socialmente utili, quali forze dell'ordine, operatori sanitari e personale scolastico”, ricorda la dottoressa. Che aggiunge: “La doppia vaccinazione conviene davvero: in un solo giorno riceviamo la protezione sicura ed efficace per due virus che possono provocare grossi problemi nei prossimi mesi. E il nostro sistema immunitario viene aiutato a reagire, nello stesso momento, contro queste due malattie”.

La Regione Toscana ha acquistato una fornitura di oltre 900mila dosi di vaccino antinfluenzale.