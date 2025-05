Festa del Podista a Poggio a Caiano, foto e classifica

Poggio a Caiano (Prato), 1 maggio 2025 – La tradizionale Festa del Podista del Primo Maggio si conferma una vera eccellenza organizzativa, con la Podistica Pratese promossa a pieni voti. Nata ben 31 anni fa a Tavola di Prato grazie alla passione di Raffaele Moccia e del suo gruppo, la manifestazione si è trasferita da Seano a Poggio a Caiano per motivi logistici.

Il nuovo percorso, con partenza e arrivo da via del Bargo presso il campo sportivo di Ponte Manetti, si snoda tra le suggestive stradine che costeggiano il "Parco della Piana" di Tavola, offrendo tre opzioni di gara: 12 km, 7 km e 2 km, pensate per accogliere anche camminatori e non competitivi.

Oltre 300 i partecipanti premiati alla fine della manifestazione, alla presenza del sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri, dell’assessore allo Sport Piero Baroncelli e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Patrizia Cataldi.

Durante la cerimonia Raffaele Moccia — recentemente nominato nel consiglio provinciale del CSI come responsabile della sezione podismo — ha annunciato la nascita di un nuovo trofeo sociale CSI, articolato su sei gare distribuite nell’arco dell’anno. Il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un sorriso, che come sempre ha unito sport e solidarietà.

La manifestazione si è distinta non solo per l’ottima organizzazione sportiva, ma anche per la sua capacità di creare comunità, aggregare generazioni diverse e trasmettere i valori della partecipazione e della solidarietà. In un tempo in cui il correre sembra spesso solo una sfida contro il cronometro, la Festa del Podista ha ricordato a tutti che la corsa può e deve essere anche condivisione, gioia e impegno sociale.