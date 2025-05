A Vernio arriva il Trail Bike Lago La Villa

Vernio, 1 maggio 2025 – Una domenica all’insegna dello sport, della natura e della scoperta del territorio: è quanto promette l’atteso appuntamento “Trail Bike Lago La Villa”, in programma domenica 4 maggio a Vernio, organizzato dalla ASD Cesare Battisti. Un evento aperto a tutti – appassionati di camminate, podisti e ciclisti – che si snoderà su percorsi di 13 e 22 km, tra sentieri immersi nell’Alta Valle del Bisenzio, offrendo scorci unici e momenti di condivisione. L’iniziativa propone una formula polivalente: camminata, corsa o pedalata, attraversando suggestivi paesaggi come le Cascate del Cigno Bianco e con una sosta culturale presso il Mulino della centrale. La mattinata si arricchisce con una colazione offerta dalla Pro Loco di Gavigno, per poi concludersi con un grande ristoro finale a base di pasta asciutta, salsicce e fagioli, in perfetto stile conviviale. Obbligatoria l’attrezzatura adeguata, in particolare scarpe da trekking e borraccia, anche se sul percorso saranno garantiti punti ristoro e assistenza.