Agnoloni è l’"arma" in più. E l’Union Basket sorride

A volte ritornano. Dopo un anno lontano dal parquet per riprendersi da un grave infortunio, Mirko Agnoloni è pronto a indossare di nuovo la maglia dell’Union Basket Prato. In realtà, l’ala classe ’98, già in forza al club nella stagione 2023/24, anche nella passata stagione non ha mai fatto mancare la sua presenza al fianco dei compagni durante il lungo periodo di riabilitazione, diventando un punto di riferimento per passione e dedizione. Ora però, come aveva preannunciato la società nei giorni scorsi, si avvicina il ritorno in campo con la maglia dell’Union.

"Sono molto contento di far parte del progetto – ha dichiarato Agnoloni –. Rientro dopo un brutto infortunio e tanti mesi fuori dal campo. Dovrò riabituarmi, ma non vedo l’ora di tornare. Siamo un ottimo gruppo che l’anno scorso ha fatto molto bene: speriamo quest’anno di alzare ulteriormente l’asticella. Voglio ringraziare il coach Tommaso Paoletti e il team manager Gianguido Belardinelli per aver creduto in me".

Il rientro sarà graduale: ancora qualche settimana di lavoro differenziato e poi Agnoloni potrà tornare a dare il contributo alla squadra.

Massimiliano Martini