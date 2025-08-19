Coppa Italia, buona la prima per Gianmarco Vannucchi

Prato, 19 agosto 2025 - Il Benevento ha superato il primo turno di Coppa Italia, battendo per 1-0 in casa il Guidonia. E nel primo successo degli “Stregoni”, c'è anche la firma di un calciatore di Prato: si tratta di Gianmarco Vannucchi, che alla prima da titolare in una realtà per lui nuova si è fatto trovare pronto. A Benevento è arrivato poche settimane da “stella” della categoria, considerando che nella scorsa stagione con la Ternana era sceso in campo in 41 occasioni fra campionato e spareggi-promozione di Serie C, subendo solo 23 gol. E anche nelle precedenti stagioni a Taranto si era confermato tra i migliori, riuscendo a riscattare le annate-no di Salerno (dove aveva comunque avuto modo di esordire in B) e Padova. Per lui si parlava di un possibile interessamento di club di Serie B, ma alla fine rimarrà in C anche per la prossima annata. A Benevento ha trovato una formazione reduce dal sesto posto (con qualificazione ai playoff, terminati poi al primo turno) nel girone C della Serie C 2024/25, ma con una proprietà solida ed ambiziosa che negli ultimi otto anni ha comunque disputato due campionati di Serie A (nel 2017/18 e nel 2021/22) e che mira a risalire. Vannucchi ha firmato un biennale con scadenza 2027, che prevede un'opzione per il 2028. E chissà che nella “Città delle Streghe”, l'estremo difensore classe 1995 non possa riconquistare la B: è presto per dirlo, ma se il buongiorno si vede dal mattino i primi segnali sono comunque incoraggianti.

G.F.