Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Sport
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
SportCoppa Italia, buona la prima per Gianmarco Vannucchi
19 ago 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Sport
  4. Coppa Italia, buona la prima per Gianmarco Vannucchi

Coppa Italia, buona la prima per Gianmarco Vannucchi

Il portiere pratese Gianmarco Vannucchi ha esordito nelle scorse ore con il Benevento, nel primo turno di Coppa Italia: anche grazie all'apporto del trentenne ex-CSL, il sodalizio campano ha battuto il Guidonia e può prepararsi all'esordio in Serie C

Gianmarco Vannucchi (Foto Benevento Calcio - Taddeo)

Gianmarco Vannucchi (Foto Benevento Calcio - Taddeo)

Prato, 19 agosto 2025 - Il Benevento ha superato il primo turno di Coppa Italia, battendo per 1-0 in casa il Guidonia. E nel primo successo degli “Stregoni”, c'è anche la firma di un calciatore di Prato: si tratta di Gianmarco Vannucchi, che alla prima da titolare in una realtà per lui nuova si è fatto trovare pronto. A Benevento è arrivato poche settimane da “stella” della categoria, considerando che nella scorsa stagione con la Ternana era sceso in campo in 41 occasioni fra campionato e spareggi-promozione di Serie C, subendo solo 23 gol. E anche nelle precedenti stagioni a Taranto si era confermato tra i migliori, riuscendo a riscattare le annate-no di Salerno (dove aveva comunque avuto modo di esordire in B) e Padova. Per lui si parlava di un possibile interessamento di club di Serie B, ma alla fine rimarrà in C anche per la prossima annata. A Benevento ha trovato una formazione reduce dal sesto posto (con qualificazione ai playoff, terminati poi al primo turno) nel girone C della Serie C 2024/25, ma con una proprietà solida ed ambiziosa che negli ultimi otto anni ha comunque disputato due campionati di Serie A (nel 2017/18 e nel 2021/22) e che mira a risalire. Vannucchi ha firmato un biennale con scadenza 2027, che prevede un'opzione per il 2028. E chissà che nella “Città delle Streghe”, l'estremo difensore classe 1995 non possa riconquistare la B: è presto per dirlo, ma se il buongiorno si vede dal mattino i primi segnali sono comunque incoraggianti.

G.F.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata