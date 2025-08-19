Serie A di rugby, il pratese Trechas firma con Firenze

Prato, 19 agosto 2025 - “Doveva essere la miglior stagione della mia carriera, invece è stata la peggiore: un infortunio mi ha tenuto fermo per gran parte del campionato. Solamente sul finale sono riuscito a rientrare. Ripartirò da qui”. Parole e musica di Emanuele Trechas, che ha scelto di scendere di categoria e di unirsi nuovamente all'Unione Rugby Firenze. Il ventiseienne di Prato (cresciuto nei Cavalieri) aveva debuttato fra i “senior” nel Florentia ai tempi della Serie C, prima di tornare ai Cavalieri Union nel 2018 e restarvi sino ai primi mesi del 2020. Una stagione e mezza prima dell’approdo al Noceto ormai un quadriennio fa, senza di fatto scendere mai in campo a causa dell’annullamento dei campionati deciso dalla Fir a causa dell’emergenza sanitaria nel 2020/21. A quel punto, il rugbista classe 1999 era poi tornato al Florentia in Serie B, ritrovando la A a seguito della nascita dell'UR Firenze la un paio di stagioni fa e sfidando nel passato torneo anche i suoi ex-compagni “tuttineri”. Nella passata stagione aveva compiuto il grande salto, passando al Vicenza in Serie A Elite con la possibilità di calcare il massimo palcoscenico italiano. Qualcosa però è andato storto e non è riuscito ad esprimersi al meglio anche a causa di una serie di guai fisici che lo hanno tormentato. Su queste basi, ha quindi scelto di tornare a Firenze: sarà ai nastri di partenza della Serie A2 2025/26 e giocherà almeno due volte contro i Cavalieri nel corso del campionato che inizierà il prossimo 19 ottobre.

G.F.