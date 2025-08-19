Serie A di rugby, il pratese Trechas firma con Firenze

La storia a piccoli passi

19 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Emanuele Trechas, rugbista di Prato cresciuto nei Cavalieri Union, giocherà il prossimo campionato di Serie A2 con la casa dell'UR Firenze

Prato, 19 agosto 2025 - “Doveva essere la miglior stagione della mia carriera, invece è stata la peggiore: un infortunio mi ha tenuto fermo per gran parte del campionato. Solamente sul finale sono riuscito a rientrare. Ripartirò da qui”. Parole e musica di Emanuele Trechas, che ha scelto di scendere di categoria e di unirsi nuovamente all'Unione Rugby Firenze. Il ventiseienne di Prato (cresciuto nei Cavalieri) aveva debuttato fra i “senior” nel Florentia ai tempi della Serie C, prima di tornare ai Cavalieri Union nel 2018 e restarvi sino ai primi mesi del 2020. Una stagione e mezza prima dell’approdo al Noceto ormai un quadriennio fa, senza di fatto scendere mai in campo a causa dell’annullamento dei campionati deciso dalla Fir a causa dell’emergenza sanitaria nel 2020/21. A quel punto, il rugbista classe 1999 era poi tornato al Florentia in Serie B, ritrovando la A a seguito della nascita dell'UR Firenze la un paio di stagioni fa e sfidando nel passato torneo anche i suoi ex-compagni “tuttineri”. Nella passata stagione aveva compiuto il grande salto, passando al Vicenza in Serie A Elite con la possibilità di calcare il massimo palcoscenico italiano. Qualcosa però è andato storto e non è riuscito ad esprimersi al meglio anche a causa di una serie di guai fisici che lo hanno tormentato. Su queste basi, ha quindi scelto di tornare a Firenze: sarà ai nastri di partenza della Serie A2 2025/26 e giocherà almeno due volte contro i Cavalieri nel corso del campionato che inizierà il prossimo 19 ottobre.

G.F.

