Mezza maratona Città di Pontassieve, classifica e fotogallery

Pontassieve (Firenze), 1 maggio 2025 – Si è corsa il primo maggio la Mezza Maratona Città di Pontassieve, una gara che ha offerto un percorso panoramico davvero mozzafiato, sia per la bellezza paesaggistica che per l’impegno fisico richiesto ai partecipanti, con tratti “tosti da digerire”, come direbbero gli esperti del settore.

La partenza, come da tradizione, si è svolta davanti alla sede del Comune. Per questa edizione, tuttavia, è stato necessario rinunciare al suggestivo passaggio sul cinquecentesco Ponte Mediceo, a causa di danni riportati dal pilone centrale in seguito alla recente alluvione. In attesa degli interventi di verifica e ristrutturazione, il tracciato è stato opportunamente modificato con un passaggio alternativo nell’attiguo borgo storico, per poi riagganciarsi all’itinerario originario, che attraversa anche il territorio del Comune di Pelago.

La manifestazione ha previsto anche una prova ludico-motoria di 5 km, aperta a tutti, per sottolineare l’anima inclusiva dell’evento. L’organizzazione, curata con precisione dal GS La Torre, ha goduto della preziosa sponsorizzazione delle Cantine Chianti Ruffino e si è svolta sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze. Al via si sono presentati oltre 260 podisti, decretando un notevole successo di partecipazione e confermando la vitalità della corsa nel panorama locale. Il servizio fotografico è stato curato, come sempre con passione e finalità solidali, dalla ETS Regalami un sorriso.