Camminata della Salute a Pistoia, foto e classifica

Pistoia, 1 maggio 2025 – Su di un percorso di km 11,500 per i competitivi, veramente impegnativo, si è disputata con partenza e arrivo dall’ex Ospedale del Ceppo di Pistoia, l’edizione numero quarantasette della Camminata della Salute, organizzata dal Cral Usl di Pistoia con la collaborazione del Gruppo Podistico Cai Pistoia.

Il servizio fotografico dell’evento è stato realizzato dalla ETS Regalami un sorriso, che con il suo lavoro volontario continua a sostenere progetti benefici attraverso lo sport.

La vittoria assoluta è andata a Morgan Petrucci (Orecchiella Garfagnana) in 43’52’’ a 1’52’’, si classifica al secondo posto Mirko Tondini (Silvano Fedi Pistoia) e con un distacco di 2’16’’ Martin Falasca (Atletica Vinci), quarto classificato Davide Silvestri (Montecatini Marathon) e quinto Tiziano Andaloro (La Stanca Valenzatico).

Nei veterani primo classificato il quarratino Daniele Rossi (Orecchiella Garfagnana) che conclude la gara in 47’49’’, dopo di lui si classificano nell’ordine Luca Silvestri (Montecatini Marathon) e Emil Lazzari (Atletica Borgo a Buggiano). Giuliano Burchi (La Stanca Valenzatico) fa sua la categoria dei veterani argento in 52’17’’, ottimo secondo posto per Roberto Marcantelli (Montecatini Marathon), al terzo posto Domenico Fedele (Asd di tutti i sentieri).

Nella categoria veterani oro trionfo per il rappresentante dell’Orecchiella Garfagnana) Franco Olivari, che termina la gara in 57’45’’, secondo classificato Fabrizio Soldi e terzo Domenico Coco entrambi della Silvano Fedi Pistoia.

Nelle donne assolute tris per la formazione biancorossa della Silvano Fedi Pistoia,con al primo posto Margherita Paccavia che ottiene il tempo di 59’11’’, seconda classificata Alessandra Tonarelli e terza Elisabetta Caporali, al quarto posto Simona Cammaretta (Podistica Altopascese Tau) e quinta Anna Baroncini (Atletica Montecatini).

Ennesimo successo per Damiana Lupi (Atletica Vinci) nella categoria donne veterane che termina la gara in 54’27’’, seguita da Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana) e Maida Mei (Gruppo Podistico Cai Pistoia). Nella classifica di società il primo posto se lo aggiudica la Silvano Fedi Pistoia con 28 iscritti,al secondo posto la Podistica Quarrata (10) e terza L’ Atletica Montecatini (7). Al via della gara si sono presentati circa 150 concorrenti.

Giancarlo Ignudi