Di corsa con Scatta alle Cascine

Firenze, 1 maggio 2025 – Un grande evento di sport e solidarietà si prepara ad animare il cuore verde di Firenze. Domenica 4 maggio torna l’attesissima 13ª edizione della corsa podistica “Scatta alle Cascine”, promossa da ben 26 Lions Club di Firenze e Prato insieme al Leo Club di Firenze, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze. Una manifestazione che unisce sport, ambiente e beneficenza: l’intero ricavato sarà destinato al Banco Alimentare della Toscana Onlus per la realizzazione di una nuova cella frigorifera, fondamentale per conservare e distribuire gli alimenti destinati alle famiglie in difficoltà.

Non solo: parte dei fondi andrà anche a sostenere i MaratonAbili Onlus e la Lions Club International Foundation, rafforzando così la vocazione inclusiva e solidale dell’iniziativa. A garantire la perfetta riuscita della gara, l'esperta organizzazione logistica curata dalla Podistica Isolotto, da anni punto di riferimento per le manifestazioni su strada a Firenze. La partenza è fissata alle ore 9 da Viale Kennedy, con due opzioni di percorso interamente all’interno del Parco delle Cascine: uno competitivo da 10 km e uno ludico-motorio da 5 km, aperto a tutti. Il racconto per immagini dell’evento sarà affidato al servizio fotografico della ETS Regalami un Sorriso, garanzia di qualità e impegno nel sociale. Un appuntamento da non perdere: Firenze è pronta a correre, con il cuore e con le gambe, per chi ha più bisogno.