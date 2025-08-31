Calcio, Alessandro Diamanti "chiama" Mario Balotelli in Australia

Venezia, la Mostra e Gaza

Venezia, la Mostra e Gaza
31 ago 2025
REDAZIONE PRATO
Alessandro Diamanti, che da un biennio allena la formazione "primavera" del Melbourne City, spinge per l'approdo di Mario Balotelli in Australia. Secondo la stampa australiana, l'ex-calciatore pratese starebbe cercando di convincere l'ex-Inter e Milan a scegliere l'A-League

Prato, 31 agosto 2025 – Alessandro Diamanti è ormai da un biennio il tecnico dell'equivalente della formazione “primavera” del Melbourne City, dopo aver smesso di giocare. Nemmeno da Melbourne, l'ex-fantasista di Prato ha però smesso di seguire il calcio italiano. E nei giorni scorsi, ha a quanto pare espresso un desiderio: convincere Mario Balotelli, suo compagno in Nazionale ai tempi di Euro 2012, a giocare nel massimo campionato australiano. Ed un primo colloquio tra l'ex-giocatore del Santa Lucia e l'ex-"Bad Boy" del calcio italiano ci sarebbe già stato.

“Un giocatore come Mario porta entusiasmo, porta la gente negli stadi e attira l'attenzione del mondo intero. Sarebbe fantastico per l'A-League. Rispetto a quando sono arrivato qui sei anni fa, l'A-League è in calo – le parole di Alino, riportate dal Courier Mail - abbiamo bisogno di giocatori più importanti per portare i tifosi allo stadio. Abbiamo ottimi giocatori in Australia, ma ci serve la ciliegina sulla torta. È quello che stanno facendo in ogni parte del mondo in cui vogliono attirare l'attenzione: posti come l'America, l'Arabia Saudita portano grandi giocatori per attirare l'attenzione sul calcio. Vorrei vedere crescere l'A-League”. Da oltre un anno, il quarantaduenne pratese è passato dal campo alla panchina, allenando come detto i giovani del Melbourne City. Il suo sogno è di ritrovare anche da allenatori le gioie provate da giocatore. E' ripartito dal Paese che gli ha dato forse più soddisfazioni: nel 2021/22 vinse infatti l'A-League con il Western, da aggiungere al campionato cinese vinto ormai più di un decennio fa con il Guangzhou Evergrande. Ma in futuro punta probabilmente ad allenare una prima squadra e chissà che non possa ritrovarvi anche Balotelli.

G.F.

