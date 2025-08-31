Calcio, Alessandro Diamanti "chiama" Mario Balotelli in Australia

Prato, 31 agosto 2025 – Alessandro Diamanti è ormai da un biennio il tecnico dell'equivalente della formazione “primavera” del Melbourne City, dopo aver smesso di giocare. Nemmeno da Melbourne, l'ex-fantasista di Prato ha però smesso di seguire il calcio italiano. E nei giorni scorsi, ha a quanto pare espresso un desiderio: convincere Mario Balotelli, suo compagno in Nazionale ai tempi di Euro 2012, a giocare nel massimo campionato australiano. Ed un primo colloquio tra l'ex-giocatore del Santa Lucia e l'ex-"Bad Boy" del calcio italiano ci sarebbe già stato.

“Un giocatore come Mario porta entusiasmo, porta la gente negli stadi e attira l'attenzione del mondo intero. Sarebbe fantastico per l'A-League. Rispetto a quando sono arrivato qui sei anni fa, l'A-League è in calo – le parole di Alino, riportate dal Courier Mail - abbiamo bisogno di giocatori più importanti per portare i tifosi allo stadio. Abbiamo ottimi giocatori in Australia, ma ci serve la ciliegina sulla torta. È quello che stanno facendo in ogni parte del mondo in cui vogliono attirare l'attenzione: posti come l'America, l'Arabia Saudita portano grandi giocatori per attirare l'attenzione sul calcio. Vorrei vedere crescere l'A-League”. Da oltre un anno, il quarantaduenne pratese è passato dal campo alla panchina, allenando come detto i giovani del Melbourne City. Il suo sogno è di ritrovare anche da allenatori le gioie provate da giocatore. E' ripartito dal Paese che gli ha dato forse più soddisfazioni: nel 2021/22 vinse infatti l'A-League con il Western, da aggiungere al campionato cinese vinto ormai più di un decennio fa con il Guangzhou Evergrande. Ma in futuro punta probabilmente ad allenare una prima squadra e chissà che non possa ritrovarvi anche Balotelli.

G.F.