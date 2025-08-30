Prato, 30 agosto 2025 – Antonio Mammoli terzo alla Mezza Maratona di Saipan. Un viaggio lungo due giorni, con quattro aerei da cambiare, per inseguire un sogno che va oltre la corsa. Il pratese Antonio Mammoli, ultramaratoneta conosciuto per le sue imprese estreme, ha scelto di volare fino a Saipan, nell’arcipelago delle Marianne, affascinato dalla storia e dal desiderio di toccare con mano i luoghi che furono teatro di una delle battaglie più cruente della Seconda guerra mondiale.

La sua partecipazione alla mezza maratona non è stata soltanto una sfida sportiva, ma anche un omaggio alla memoria: correre tra scenari di rara bellezza che ancora conservano il ricordo del sacrificio di migliaia di uomini e civili.

L’isola, nelle Marianne, fu teatro di una cruenta operazione campale: gli Alleati sbarcarono il 15 giugno dopo un intenso bombardamento. Nonostante difese ben preparate, le forze USA avanzarono, neutralizzando la marina nipponica nella battaglia del Mar delle Filippine. Il 7 luglio i giapponesi lanciarono un massiccio attacco suicida, sostenuto anche da civili. La caduta dell’isola aprì la porta ai raid aerei contro il Giappone e segnò una svolta decisiva nella guerra nel Pacifico.

Ed è proprio in questo scenario carico di storia che Antonio Mammoli ha deciso di mettersi in gioco, partecipando alla mezza maratona locale. Nonostante il clima torrido e il percorso impegnativo, è riuscito a conquistare un brillante terzo posto assoluto, portando ancora una volta in alto i colori dell’atletica pratese e italiana, confermando la sua inesauribile passione per la corsa e per le sfide che vanno oltre il semplice risultato sportivo.