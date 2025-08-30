Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
Perché serve il piano casa
Sport
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Muore dopo furtoGratta e vinciMatteo RenziBike sharing chiudeCubo neroOlio produzione
Acquista il giornale
SportPallavolo, Niccolò Villani è il nuovo team manager del Volley Prato
30 ago 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Prato
  3. Sport
  4. Pallavolo, Niccolò Villani è il nuovo team manager del Volley Prato

Pallavolo, Niccolò Villani è il nuovo team manager del Volley Prato

Il Volley Prato ha ufficializzato lo staff tecnico del gruppo che prenderà parte al prossimo campionato di Serie C: il giovane Niccolò Villani ricoprirà l'incarico di team manager

Niccolò Villani

Niccolò Villani

Prato, 30 agosto 2025 - Continuano le conferme ed i nuovi arrivi in casa Volley Prato, con il gruppo di coach Mirko Novelli che sta preparandosi al prossimo campionato di Serie C regionale di pallavolo. Marco Targioni, ex-giocatore e tecnico, sarà ancora il direttore sportivo del sodalizio pratese, mentre il giovanissimo Niccolò Villani ricoprirà il ruolo di team manager dopo aver lasciato il volley giocato. A completare lo staff altri due riconfermati: da un lato Simone Civinini, ex-dirigente accompagnatore, che affiancherà Novelli nel ruolo di scoutman. Dall'altro Valentino Alessi, ex-pallavolista di Narnali e Prato, confermato come fisioterapista del club. Conferme e volti nuovi che vanno ad aggiungersi alle operazioni annunciate nei giorni scorsi, tra le quali la riconferma del capitano Mattia Civinini e dell'esperto schiacciatore Marco Bandinelli. Per quel che riguarda invece il torneo, la banda Novelli debutterà in campionato a Scarperia il prossimo 12 ottobre contro la Polisportiva Remo Masi, mentre il 19 ottobre successivo esordirà in casa contro Firenze Ovest. Un cammino lungo ventisei giornate che si chiuderà il prossimo 18 gennaio con Collevolley, tra le mura amiche. Con l'obiettivo di disputare un campionato di vertice.

G.F.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata