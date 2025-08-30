Pallanuoto Serie A1, la Rari Nantes Savona conferma il pratese Lorenzo Bruni

Prato, 30 agosto 2025 - Alla Rari Nantes Savona è ormai una “bandiera”: era arrivato nel 2020, dopo un biennio a Busto Arsizio. E Lorenzo Bruni è pronto ad iniziare la sua sesta stagione con la calottina del sodalizio ligure, con l'obiettivo di conquistare un trofeo. E' stata la società a comunicare la conferma del pallanotista di Prato, reduce dai Mondiali di Singapore con la Nazionale. Il trentunenne centroboa è stato tra l'altro confermato dal commissario tecnico Alessandro Campagna anche nel nuovo corso, per quanto la recente avventura “mondiale” non si sia chiusa nel migliore dei modi. Ma le qualità tecniche ed atletiche del “Panda”, che a 31 anni è nel pieno della maturità, non sono in discussione né con l'Italia né con la sua squadra di club. E dopo i due Scudetti vinti tra il 2016 ed il 2018 con Recco, l'agonista di Prato sogna una nuova vittoria con Savona. “Anche il prossimo anno vestirò i colori della Rari. E’ il sesto anno di fila ed è a tutti gli effetti la mia seconda famiglia. So che la società vuole e merita un trofeo che ormai manca da troppo tempo – ha detto il diretto interessato - spero che il finale di stagione dello scorso anno, che non si è concluso come avremmo voluto, possa darci quella carica in più per partire ancora più motivati e coronare questo sogno. Non sarà facile, non sappiamo quando succederà, ma spero di essere in prima linea quando accadrà. Amo questa società e questi colori e spero prima possibile di riportare un trofeo a Savona”.

G.F.