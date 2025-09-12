Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Prato
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ospedaliGite paesiRapina supermercatoTentata violenza sessualeFunghi porciniSequestro di auto
Acquista il giornale
PoliticaPrato, Santi si dimette da commissario di Forza Italia. “Inutili battaglie interne, impossibile lavorare”
12 set 2025
REDAZIONE PRATO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Prato
  3. Politica
  4. Prato, Santi si dimette da commissario di Forza Italia. “Inutili battaglie interne, impossibile lavorare”

Prato, Santi si dimette da commissario di Forza Italia. “Inutili battaglie interne, impossibile lavorare”

“Interessi personali anteposti a quelli del popolo, non è la mia idea di politica”

Lorenzo Santi

Lorenzo Santi

Per approfondire:

Prato, 12.09.2025 – “Interessi personali anteposti a quelli del popolo: mi dimetto dalla guida del partito”. Con questa dichiarazione l’ormai ex commissario di Forza Italia a Prato, Lorenzo Santi, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di commissario provinciale. Le dimissioni sono state formalizzate al termine della mattinata odierna, a seguito della consegna delle liste elettorali in tribunale e del completamento di tutti gli adempimenti burocratici necessari a garantire il regolare svolgimento delle prossime elezioni regionali in programma il 12 e 13 ottobre.

" Sono passati poco più di tre mesi da quando ho ricevuto l’incarico dai vertici nazionali del partito – dichiara Santi – tre mesi caratterizzati da inutili battaglie interne, durante i quali è stato impossibile lavorare concretamente e, di conseguenza, dare risposte ai reali problemi dei cittadini. Questa non è la mia idea di politica: è una politica lontana dalla gente, in cui non mi riconosco. Ho voluto onorare fino in fondo l’impegno preso, concludendo il processo elettorale senza arrecare danno o gravami a nessuno, ma ora non me la sento di proseguire ". Santi tiene a precisare che il suo addio alla guida del partito non significa l’abbandono di Forza Italia, formazione della quale rimane militante.

La decisione è espressamente legata a un dissapore di natura organizzativa e non amministrativa. " Continuerò a portare avanti la mia attività istituzionale – prosegue – sia nel Comune di Cantagallo sia in Provincia a Prato. Ruoli che mi sono guadagnato grazie alla fiducia della gente, che per me è l’unica cosa che conta. Proprio per questo non posso voltare loro le spalle e accettare di sottostare a un sistema che non mi rappresenta e del quale non voglio più far parte in prima persona, mettendoci la faccia".

L’ex commissario conclude smentendo qualsiasi collegamento della sua scelta con le imminenti elezioni regionali o con i candidati in campo: " Desidero ringraziare nuovamente i candidati per la disponibilità dimostrata e augurare loro un grande in bocca al lupo. Sono orgoglioso della squadra che sono riuscito a costruire e per questo sosterrò ognuno di loro. Mi prendo ora un momento di pausa, con la speranza che Forza Italia, e la politica in generale, possano tornare al più presto a occuparsi di temi reali e di interesse comune ".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata