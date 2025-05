Mobilità, sanità, sicurezza. Forza Italia riparte da qui

Forza Italia apre una nuova fase politica a Prato, puntando su riorganizzazione, partecipazione e rilancio dell’identità democratica. I commissari provinciali Lorenzo Santi e Francesco Cappelli, insieme ai segretari comunali, hanno presentato il nuovo corso del partito, che guarda con decisione alle elezioni regionali (candiadata come capolista c’è l’onorevole Erica Mazzetti), proponendosi come riferimento del centrodestra liberale, popolare e cristiano.

"Siamo fieri di appartenere al Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica d’Europa – hanno dichiarato Santi e Cappelli – con cui condividiamo valori fondamentali come dialogo, responsabilità, diritti e doveri". In questo spirito si inserisce la fase di transizione verso il congresso di novembre, caratterizzata da un’apertura al confronto attraverso assemblee pubbliche rivolte a iscritti, simpatizzanti e rappresentanti del mondo civico e professionale.

Tra le novità più rilevanti, il ritorno della consigliera comunale Rita Pieri, figura storica del centrodestra pratese: "La sua esperienza e il suo legame con la città sono un patrimonio prezioso per tutto il partito", hanno sottolineato i vertici azzurri.

In vista delle prossime regionali, Forza Italia si prepara a scendere in campo con la deputata Erica Mazzetti come capolista. "Per Prato e il suo territorio le priorità sono chiare: infrastrutture, mobilità, sanità, sicurezza e legalità – spiegano i commissari – settori cruciali per rilanciare lo sviluppo economico e restituire centralità all’azione imprenditoriale che da sempre ci contraddistingue in Europa".

Un partito che si definisce pronto a costruire un’alternativa concreta e credibile al governo regionale uscente, con proposte reali, lontane dalla propaganda e vicine ai bisogni dei cittadini. "La nostra sarà una campagna elettorale costruttiva, fatta di soluzioni e visione strategica, ma soprattutto aperta: le nostre liste saranno composte da donne e uomini della società civile, del lavoro, del volontariato, che vogliono contribuire al bene comune della nostra provincia".

Si.Bi.