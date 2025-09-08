Zenith, niente da fare. È la Cerretese a passare

Zenith Prato

0

Real Cerretese

2

ZENITH PRATO: Caroti, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Parrini (57’ Moussaid), Saccenti (67’ Moretti), Castiello (57’ Biagini), Danti, Mertiri (64’ Osakwe). All. Settesoldi.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Dal Porto, Pievani, Romiti, Orsucci (76’ Sogli Degli Innocenti), Melani, Gargiulo (70’ Nieri), Ferrara (88’ Tramacere Falco), Bouhafa, Volpi. All. Petroni.

Arbitro: Nafra di Valdarno.

Reti: 35’ Dal Porto, 81’ Bouhafa.

Finisce subito l’avventura della Zenith Prato in coppa Italia di Eccellenza. Gli amaranto perdono anche la sfida di ritorno del primo turno, stavolta per 2-0, contro la Real Cerretese e devono dire addio alla manifestazione. Gara abbastanza combattuta, con gli ospiti che si sono confermati più cinici rispetto ai pratesi e hanno meritatamente ottenuto il passaggio del turno. Ma andiamo con ordine. Parte forte la squadra di casa. Al 3’ bella combinazione fra Kouassi e Parrini in area di rigore avversaria, ma la conclusione dell’attaccante amaranto viene ben neutralizzata dall’estremo difensore ospite. Al 18’ è Saccenti che prova ad accendere la luce per servire stavolta Mertiri, ma anche l’altro attaccante della Zenith Prato sembra avere le polveri bagnate in avvio.

Al 20’ si vede per la prima volta in avanti la Real Cerretese con una conclusione di Ferrara ben neutralizzata da Caroti. Sul fronte opposto, poco dopo la mezzora, altro bel cross, stavolta di Banchelli, per la testa di Parrini, che trova ancora una volta sulla sua strada il portiere della Real Cerretese, Battini. La Zenith Prato insiste. Al 34’ ci prova anche Castiello di testa, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa. Un minuto dopo arriva il vantaggio ospite con una staffilata molto angolata di Dal Porto, che sorprende il portiere di casa.

La formazione pratese prova a reagire ancora con Parrini, ma il tiro è debole e non crea grattacapi a Battini. Il primo tempo si chiude quindi con i padroni di casa sotto di un gol.

Nella ripresa la Zenith Prato attacca subito rabbiosamente e ci prova direttamente Kouassi, con mira da rivedere al 49’. Due minuti dopo, sempre da fuori, Sinisgallo non centra la porta da buona posizione. Passata la sparata iniziale, però, il fuoco amaranto va via via spegnendosi e la partita si riassesta su binari di grande equilibrio. I vari cambi nelle due formazioni non alterano l’equilibrio, almeno fino al guizzo di Bouhafa all’81’ che porta al 2-0 della Real Cerretese e chiude definitivamente i conti sul discorso qualificazione, di fatto mandando anzitempo le due squadre negli spogliatoi ben prima del triplice fischio.