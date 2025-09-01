Zenith, attacco sterile . Ma la prova è buona

Real Cerretese 1 Zenith Prato 0

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto, Vilpi, Romiti, Mordaga, Melani, Pievani, Ferrara (67’ Mallardo), Bouhafa, Nieri. All. Petroni.

ZENITH PRATO: Brunelli, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli (79’ Biagini), Parrini (65’ Osakwe), Geri (69’ Innocenti), Saccenti, Fiaschi (69’ Castiello), Moussaid (65’ Moretti), Cela. All. Settesoldi.

Arbitro: Bigazzi di Carrara.

Reti: 59’ Ferrara.

Inizia con una sconfitta nel complesso immeritata la stagione ufficiale della Zenith Prato. La gara di andata del primo turno di Coppa Italia se l’aggiudica la Real Cerretese, che fra le mura amiche si impone per 1-0 sui pratesi. Partita in realtà giocata discretamente dai ragazzi di Settesoldi, che però non riescono a finalizzare al meglio. Ma andiamo con ordine. Parte forte la formazione pratese: al 3’ bella triangolazione fra Kouassi, Parrini - Moussaid con tiro a lato del centrocampista ospite. Sul fronte opposto un minuto dopo Bouhafa scalda i guanti a Brunelli. I ritmi restano bassi, complice il caldo e qualche scoria della preparazione sulle gambe dei giocatori. Al 17’ si vede ancora in avanti la Real Cerretese con una conclusione di Ferrara, ben neutralizzata dal portiere pratese. Al 25’ bel cross di Geri per Parrini che non arriva di un soffio all’impatto col pallone. Tante situazioni, tanti palloni messi in area da una parte e dall’altra, ma senza che i portieri debbano intervenire, se non in uscita per allontanare la minaccia. Il primo tempo si chiude quindi sullo 0-0. Nella ripresa parte subito la Zenith Prato con una punizione laterale e con il bel colpo di testa di Koaussi di poco a lato. Poco prima del 50’, però, un’incomprensione fra Cela e Brunelli crea il panico, sulla sfera si avventa Bouahfa che per fortuna dei pratesi non riesce a concretizzare. Un minuto dopo su calcio d’angolo Orsucci spara alto spra la traversa. E’ il preludio del gol del vantaggio della Real Cerretese, che arriva al 59’, sempre sugli sviluppi di un corner, sul quale Ferrara è il più lesto di tutti ad inserirsi sul primo palo, beffando Brunelli. Al 64’ la Zenith Prato reclama per un presunto fallo in area ai danni di Kouassi, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per concedere il penalty agli ospiti. Sul fronte opposto Brunelli risolve dopo un errore dei suoi compagni di difesa e Kouassi sul capovolgimento di fronte spara a lato. Al 72’ viene assegnato un rigore alla Real Cerretese per un intervento pericoloso di Toccafondi su Bouahfa. Dal dischetto il numero 10 di casa si incarica della battuta ma viene ipnotizzato da Brunelli, che tiene ancora a galla la Zenith Prato. E’ però l’ultimo brivido del match, che si chiude col ko dei pratesi. Ai ragazzi di Settesoldi servirà vincere il match di ritorno, fra 7 giorni, per proseguire nella competizione.

Leonardo Montaleni