Zenith all’esordio: "Carichi e determinati"

Tutto pronto per il debutto ufficiale della Zenith Prato in questa stagione. Oggi pomeriggio alle 15 gli amaranto saranno impegnati in trasferta sul campo della Real Cerretese (a "I giardinetti" di Lamporecchio), per disputare la sfida di andata del primo turno di Coppa Italia. La prima partita vera utile per testare le qualità del rinnovato organico di via del Purgatorio, con il tecnico, Simone Settesoldi, che però dovrà fare i conti con qualche assenza di rilievo soprattutto nel reparto offensivo.

Non sarà infatti della partita Del Pela, che ancora deve scontare 3 giornate di squalifica rimediate in coppa nella passata stagione, e nemmeno il difensore Tempestini, anche lui squalificato. In attacco sarà forse in panchina, ma quasi per onor di firma, anche Mertiri, che ha dovuto saltare buona parte della preparazione per una brutta influenza e non è assolutamente al top della forma.

"Abbiamo fatto una gran bella preparazione. Tante doppie sedute per arrivare quasi al top al debutto ufficiale. La forma piena probabilmente la raggiungeremo all’inizio del campionato, ma ho visto la squadra concentrata e determinata – commenta Simone Settesoldi -. Affronteremo un avversario insidioso. La Real Cerretese è una squadra che gioca con il 5-3-2 e ha alcuni giocatori, Bouafa soprattutto, davvero fuori categoria se in giornata. Nel complesso è una squadra forte a campo aperto, nelle ripartenze. Dovremo essere bravi a fare la partita senza concedere troppi spazi. Mi interessa molto vedere la crescita della squadra e la messa in pratica di tutte le nuove idee di gioco sulle quali stiamo lavorando".

Fra le buone notizie da segnalare che pare che in via del Purgatorio possa tornare anche il difensore Casini, che dovrebbe rientrare immediatamente dal prestito al Tuttocuoio, ma che sarà tesserabile solo a partire dal 30 settembre. Con lui, difensore duttile che può giocare da terzino e da centrale, e con il recente tesseramento di Fiaschi anche il pacchetto difensivo amaranto sembra essere ormai ben corazzato.

L.M.