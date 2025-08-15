Via Matteotti, una discarica a cielo aperto accanto al supermercato

La discarica a ridosso del magazzino del supermercato Pam in via Matteotti non è mai stata rimossa in via definitiva e il Partito Democratico di Poggio a Caiano chiede un rapido intervento del Comune. L’area in questione da anni è oggetto di abbandono di rifiuti.

"Il Partito Democratico di Poggio a Caiano - scrive il Pd in una nota - denuncia lo stato di degrado in cui versa un’area in uso all’amministrazione comunale situata nei pressi del supermercato Pam, ormai da troppo tempo lasciata all’incuria da parte dell’amministrazione. Come testimoniano le immagini, lo spazio è abbandonato, invaso da rifiuti, materiali abbandonati e vegetazione incolta. Questa situazione non solo rappresenta un pessimo biglietto da visita per il nostro paese, ma può anche costituire un rischio per la sicurezza e la salute dei cittadini in quanto quest’area è accessibile per chiunque".

Una decina di anni fa lì era nata l’isola ecologica, presidiata dalle telecamere ma, una volta smantellata, la gente ha continuato a depositare immondizia di ogni genere.

"Il Comune - prosegue il Pd -ha il dovere di mantenere in ordine e sicuri gli spazi pubblici. L’abbandono di quest’area dimostra una mancanza di attenzione e di programmazione nella gestione del territorio. Chiediamo quindi che l’amministrazione intervenga con urgenza per ripulire la zona, rimuovere i rifiuti e prevenire ulteriori situazioni di degrado. Poggio a Caiano merita cura, decoro e rispetto. Non possiamo permettere che aree comunali diventino discariche a cielo aperto".