Venturi: "Create diverse occasioni. Sconfitta dovuta a un episodio"

"In pratica, il risultato è l’unica notizia negativa. Abbiamo creato almeno una decina di occasioni nitide, mentre ai nostri avversari abbiamo concesso pochissimo. Ci è mancato solo il gol". E’ questa l’analisi di Simone Venturi dopo la falsa partenza del suo Prato in campionato. Nonostante il ko contro l’Orvietana, il tecnico biancazzurro guarda il bicchiere mezzo pieno. "Come già sottolineato dopo il match contro il Seravezza Pozzi, siamo più avanti di quanto pensassi, anche se ancora non al 100% ovviamente. Direi al 70% – sottolinea l’ex Tau Altopascio – In questo debutto saremmo stati scontenti anche se avessimo pareggiato: la sconfitta è dovuta a un episodio. C’è fiducia dopo una prestazione del genere". Detto questo, qualcosa che non ha funzionato c’è stato. "Sul gol qualche errore lo abbiamo commesso. Centrocampo? Non siamo andati bene nella fase centrale del primo tempo, perché abbiamo forzato alcune giocate mentre loro facevano densità davanti all’area. Gli episodi nella loro area? Sembravano due rigori importanti...". Le prestazioni di Greselin e Rinaldini non hanno convinto particolarmente. "E’ chiaro che da loro ci si attende sempre la giocata. Hanno alternato buone cose e altre meno buone. Ai ragazzi ho proprio detto che quasi tutte le squadre in questo campionato avranno lo stesso spirito dell’Orvietana e ci aspetteranno. Quindi serve imparare la lezione e migliorare".

Francesco Bocchini