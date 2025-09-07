Un’altra chiesa nel mirino dei ladri. Tentativo di furto a Cavarzano

Il furto questa volta non è riuscito ma resta il danno alla cornice della porta. Venerdì i ladri hanno tentato di forzare l’ingresso della chiesa di San Pietro a Cavarzano, a Vernio, per rubare le offerte. "Questa porta però è robusta – racconta don Giovanny Santa Colorado, amministratore parrocchiale della chiesa e parroco a San Quirico – e non ha ceduto. Alcune donne del consiglio pastorale si sono accorte dei segni di tentata effrazione e mi hanno avvisato".

In una settimana è il secondo tentativo di furto nelle chiese di Vernio: il primo settembre, lo ricordiamo, i ladri spaccarono la porta laterale alla chiesa di San Quirico e portarono via il salvadanaio delle offerte. Lo stesso giorno entrarono anche a Chiesanuova a Prato.

Il parroco è sicuro che i ladri puntano ai soldi e non ai paramenti liturgici, alle attrezzature elettroniche o alle ostie consacrate.

"Ho presentato un’altra denuncia ai carabinieri – prosegue il parroco – e spero sia intensificata la vigilanza. In questa zona c’è una presenza di spacciatori che denuncio da tempo e anche di consumatori di sostanze stupefacenti: a loro bastano le monete per comprare le dosi di droga. I carabinieri fanno l’impossibile ma il nostro territorio è troppo vasto: l’organico deve essere incrementato. Ho chiamato un fabbro per mettere le sbarre ma non possiamo ignorare i segnali di una crisi sociale che tocca anche le nostre realtà più piccole".

Cavarzano è un piccolo borgo dove tutti si conoscono e cercano di "dare un’occhiata" alle case, alla chiesa, al cimitero ma la situazione di insicurezza sta crescendo.

M. Serena Quercioli