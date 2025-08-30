Furto di giorno in chiesa a Migliana. Entra e porta via i soldi delle offerte

Ancora un furto in pieno giorno a Migliana e stavolta a farne le spese è stata la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel centro del paese.

L’allarme è stato dato dal parroco don Luigi D’Arco, avvisato da una parrocchiana che ieri era impegnata ad allestire la chiesa con i fiori per una cerimonia che si svolgerà oggi.

Il ladro ha quindi approfittato dell’assenza della donna, che era andata a pranzo poco prima di mezzogiorno, per forzare la serratura della porta laterale ed introdursi in chiesa, da dove ha portato via i soldi delle offerte. Per farlo, ha forzato le serrature delle cassette sotto i ceri e ha smurato una cassetta, danneggiando quindi sia il muro che la porta da cui è entrato. "A prima vista non sembra abbiano preso altro – dichiara don D’Arco, parroco di Migliana e di Schignano, che nei prossimi giorni andrà a sporgere denuncia ai carabinieri – che i soldi delle offerte, non sappiamo di preciso quanto, forse qualche centinaio di euro ma svuotiamo le cassette in modo frequente, quindi riteniamo che la cifra non fosse alta".

Del furto si conosce anche l’orario preciso, fra le 13.30 e le 14, visto che diversi testimoni hanno notato un’auto, di colore rosso, piena zeppa di abiti, contanti e cellulari, e una persona che, proveniente dalla chiesa, ci saliva sopra, allontanandosi.

Chiamati dal parroco, alle 15 sono arrivati i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei paesani e della parrocchiana. Non è la prima volta che a Migliana avviene un furto in orario diurno, anche se nessuno fino ad oggi aveva avuto il coraggio di farlo sull’ora di pranzo, nel periodo in cui Migliana è molto frequentata, ovvero in estate, e soprattutto nella piazza principale su cui si affacciano numerose abitazioni e negozi.

La speranza è che grazie alle telecamere – installate recentemente agli accessi del paese dall’Unione dei Comuni – e grazie ai dati forniti dai tanti testimoni oculari, almeno stavolta si riesca ad individuare e a fermare il colpevole, che, da quanto riporta chi ha visto la macchina e il suo contenuto, probabilmente aveva già commesso altri furti durante la mattinata.

