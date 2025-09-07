Comeana e Seano . Settimana di cantieri

Nuovo asfalto in via Tasso a Comeana mentre a Seano inizieranno dei lavori per la posa di infrastrutture di telecomunicazione. Da domani partiranno i cantieri e ci saranno delle modifiche alla circolazione alle quali bisognerà prestare attenzione.

Il primo provvedimento riguarda via Torquato Tasso: l’asfaltatura della strada comporterà per tutta la settimana, cioè da domani a venerdì 12 settembre, la sua chiusura, tra via Petrarca e via Machiavelli, con eccezione per i mezzi di soccorso, le forze dell’ordine e il trasporto disabili. Per i residenti, il transito, anche a piedi, sarà consentito nella fascia serale, dalle 18 del pomeriggio alle 8 del giorno successivo. Quindi è importante da via Tasso togliere i veicoli sia dai parcheggi interni delle case, dai garage e dalla strada.

A Seano, invece, non ci sarà nessuna interruzione ma mobilità a senso unico alternato, regolata da semaforo o moviere, accompagnata dal divieto di sosta, a causa di lavori di scavo per la posa di infrastrutture di telecomunicazione. Le strade interessate sono la via Baccheretana, nel tratto tra via Fratelli Cervi e la SR66 (via Statale); sulla SR66, tra via Baccheretana e via Don Minzoni; in via Don Minzoni, tra la SR66 fino e il civico 184; su via Marconi, nella zona artigianale, nel tratto tra la SR66 e via Galilei; in via Galilei, tra i l civico 48 e 58. La circolazione alternata, per il restringimento della carreggiata per il cantiere, è istituita da domani sino a venerdì 26 settembre, nelle ore diurne, dalle 8 alle 18.