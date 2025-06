Le ultime rifiniture alla Fiera di Comeana

A Comeana tutto pronto, o quasi, per l’edizione 2025 della "Fiera", promossa dall’Aps "Comeana in festa" con il sostegno del Comune di Carmignano e la partecipazione delle associazioni, che si svolge nell’area verde di via Etrusca. Novità di quest’anno sarà la mostra "the wall of Crochet" dedicata alle opere all’uncinetto del gruppo di AttivaMente, aperta tutte le sere.

Si parte il 27 giugno con la festa cubana dalle 21.30 con musica, cocktail, animazione e balli a cura di Salsarika Scuola di balli caraibici di Lastra a Signa.

Il ricavato sarà per l’associazione "Il Sorriso di Pietro". Sabato 28 (ore 19.30) apericultura con il libro di Vittorio Cintolesi "Di madre in figlio" con ricavi devoluti alla Caritas. Alle 21.30, ci sarà 80’s Rock cover. Domenica 29 (ore 18.30) spettacolo teatrale "Amuninni. Storia d’amore e di mafia" con Massimo Caponnetto per la regia di Chiara Riondino. A seguire "Toscana e Sicilia si incontrano" con degustazione di vini e taralli, prodotti offerti da Libera.

Lunedì 30 giugno (ore 20.30) sfilati di cani con "Vota l’amico a 4 zampe più bello" e alle 22 esibizione della palestra "Incanto". Martedì 1° luglio (ore 19.30) ancora un libro "L’antica via etrusca da Comeana a Pietramarina" di Doriano Cirri. Alle 21.30 Alex Montamix con musica degli anni 70 e chiusura con lo spettacolo pirotecnico.

Il 1° luglio il tumulo etrusco di Montefortini sarà aperto dalle 20 alle 23 con visite guidate. Tutte le sere (dalle 19,30) stand gastronomici gestiti dalle associazioni con primi, secondi, pizze, panini, dolci, poi il mercatino biologico delle aziende locali con prodotti a km zero e quello di "Io Creo", la tradizionale mostra-mercato con le creazioni tutte al femminile.

M. Serena Quercioli