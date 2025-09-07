Asfalto nuovo . Ecco le strade. Occhio ai divieti

Operazione strade asfaltate a Montemurlo. Da domani partiranno una serie di asfaltature stradali che potrebbero richiedere la chiusura di parte della carreggiata e deviazioni. Si comincia con via Pistoiese dal civico 40 fino all’intersezione con via Traversa per Mazzone nel Comune di Prato, dove dalle 7 fino alle 18 del 10 settembre sarà attivo un restringimento di carreggiata e la chiusura di una corsia di marcia, in via Pistoiese all’ intersezione via I Maggio, direzione verso località Oste – Montemurlo. Partiranno invece alle ore 8 del prossimo 15 settembre i lavori di asfaltatura in via Casini, via Verdi, via Leoncavallo e via del Parco e proseguiranno fino alle 18 del 17 settembre. In via del Parco, dal civico 47 fino all’intersezione con via Fratelli Cervi e dal civico 49 fino al civico 108 scatterà il divieto di transito ai veicoli e ai pedoni e dal civico 1 fino al 47 ci sarà il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e il ripristino del doppio senso di circolazione. Inoltre, dalle 8 del 16 settembre e fino alle 18 del 20 in via Casini, dall’intersezione con via Montegrappa fino all’intersezione con via Montalese, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati della strada e il restringimento della carreggiata, regolato da movieri durante l’esecuzione dei lavori e successivamente da un semaforo. Dalle 8 del 16 e fino alle 18 del 20 settembre, in via Verdi, dall’intersezione con via San Martino fino all’intersezione con via Montalese, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e restringimento della carreggiata con traffico regolato da movieri. Divieto di sosta su entrambi i lati anche in via Leoncavallo, dal civico 39 fino all’intersezione con via Ferrara, a partire dalle 8 del 16 e fino alle 18 del 20 settembre.