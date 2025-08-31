Una punta per il Poggio. Montepiano, tutto pronto

Manca sempre meno al rientro in campo, considerando che già oggi toccherà alle compagini di Eccellenza e Promozione. Il mercato però non dorme mai è c’è ancora tempo per effettuare gli ultimi ritocchi, tra nuovi arrivi e conferme. Partendo ad esempio dalla Prima Categoria: il Poggio a Caiano ha ufficializzato il giovane attaccante Matteo Bernardo, comunicando inoltre l’avvio dei lavori al campo sportivo "Giovanni Martini" (che dovrebbero concludersi nella prossima primavera). Novità anche in casa della Pietà 2004 neopromossa, con il tecnico Gianfranco Trupia (confermato dopo la vittoria dello scorso campionato di Seconda) che potrà contare su un nuovo centrocampista: si tratta del trentaduenne Alessio Rosi, arrivato dalla Zenith Prato e reduce da un campionato dello scorso campionato Serie D. Al nuovo arrivato il compito di aggiungere qualità ed esperienza al reparto.

In Seconda Categoria, la Virtus Comeana è intervenuta sullo staff tecnico delle giovanili: Tiziano Uccellieri e Claudio Vivarelli saranno gli allenatori dell’U13, mentre Samuele Petracchi e Brando Aufiero alleneranno gli U12. Alla guida della prima squadra, reduce da un torneo più che positivo (con i playoff non disputati solo a causa della "forbice" fatta scattare dal Daytona) che ha portato alla riconferma in panchina di coach Francesco Gravante (che sarà affiancato da Francesco Romboni come vice).

In Terza Categoria, continuano le riconferme per il San Giusto: continueranno a far parte della rosa il centrocampista Niccolò Porciani e gli esterni Tommaso Parigi e Sergio Sabatino. Ed il Montepiano, che proprio domani presenterà ufficialmente l’organico che prenderà parte alla prossima Coppa Faggi ed al prossimo campionato, ha ufficializzato l’innesto del giocatore Giulio Storai. Saranno almeno due infine le compagini della Piana fiorentina che faranno parte del girone di Prato: oltre al Colonnata, dovrebbe infatti esserci la Calenzanese, nata lo scorso giugno.

Giovanni Fiorentino