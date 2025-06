Montepiano sorprende al Torneo dei Rioni 2025: vittoria contro i campioni in carica

Il Montepiano è partito in quarta, e da "outsider" può (legittimamente) sognare adesso il successo finale. Ma il cammino è lungo e c’è spazio per eventuali sorprese: di definito c’è ancora poco o niente e le prossime giornate saranno certamente decisive sotto questo specifico punto di vista. Sono i primi riscontri per quel che riguarda il Torneo dei Rioni 2025, che sta mettendo di fronte all’Amerini le squadre delle frazioni di Vernio e di Cantagallo nel più classico dei tornei calcistici estivi (giunto in questo caso specifico alla seconda edizione, dopo il debutto del 2024). La manifestazione, coordinata da Alessia Gueli, ha il patrocinio del Comune di Vernio e il supporto della UISP e del Centro Commerciale Naturale "Vivere Vernio".

E la prima sorpresa è arrivata già in occasione della prima giornata della kermesse: proprio il Montepiano (grazie ad una doppietta di Storia e ad un acuto di Saccardi) ha battuto per 3-2 i campioni in carica del Rione Sant’Ippolito/Le Piana/Terrigoli/Le Confina (cui non sono bastate due reti di Calamai). Nella seconda sfida, il Rione Mercatale/Poggiole/Cavarzano (trascinato da Marangio, Mohamed, Meier e Gianassi) ha regolato con un pirotecnico 4-3 San Quirico/Sasseta/La Lama (nonostante le marcature di Naldoni, Tronchi e Di Ruberto). Nel secondo turno, il Cantagallo ha pareggiato per 2-2 (Vannucci, Ballotti) con il Sant’Ippolito/Le Piana/Terrigoli/Le Confina (con Calamai nuovamente in gol in due occasioni). Bartoli, Benni e Saccardi hanno infine griffato il 3-1 del Montepiano sul San Quirico/Sasseta/La Lama.

Le gare della fase a girone proseguiranno sino al 3 luglio prossimo, quando Montepiano–Cantagallo chiuderà i giochi. Sulla base della classifica che si sarà delineata, le prime quattro accederanno alle semifinali fissate per l’8 ed il 10 luglio. E da lì, tenteranno di raggiungere la finalissima del 12 luglio, che metterà in palio il trofeo.

Giovanni Fiorentino