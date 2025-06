Il sano campanilismo. Torna l’edizione 34 del torneo più amato

Tutto pronto per la 34esima edizione del Torneo dei rioni, promossa dal Comitato Torneo dei Rioni, dall’associazione ’Il borgo della Rocca’ con il sostegno del Comune di Montemurlo e la collaborazione della Uisp - Sport per tutti. A Montemurlo il tifo è già alle stelle e le strade sono colorate con le bandiere, le coccarde e gli striscioni delle sette squadre in gara: Popolesco, Fornacelle, Bagnolo, Oste, Novello, Morecci, Strada Mulino. Il calcio d’inizio è previsto per lunedì 16 giugno alle 21,30 allo stadio ’Ado Nelli’ di Oste con la partita Popolesco – campione in carica- contro Novello.

Il torneo dei rioni da qualche anno è tornato ad essere, non solo un momento di sport, ma un’occasione di ritrovo e socialità per tanti giovani e giovanissimi. Prima dell’inizio del Torneo vero e proprio, lo stadio Nelli sarà il palcoscenico di un altra importante partita: la finalissima della "Supercoppa provinciale pratese" che vedrà affrontarsi le rappresentative vincenti dei rispettivi tornei, i Rossi di Santa Trinita di Prato e il Rione Popolesco di Montemurlo. Una collaborazione nata lo scorso anno e che ora si concretizza con l’organizzazione di un Torneo dei rioni provinciale. L’appuntamento è per venerdì 13 giugno alle 21,30.

"Il torneo dei Rioni è entusiasmo, partecipazione, vero e sano agonismo e ci prepariamo a vivere un bellissimo mese di sport e colori - dice il sindaco Simone Calamai -. È sempre una gioia seguire le partite e far parte della tifoseria sugli spalti. Una bella manifestazione che è stata capace di riportare tante persone allo stadio Nelli e di ricreare un positivo clima di sport e socialità. Vorrei ringraziare gli organizzatori per l’importante lavoro che svolgono ma soprattutto i ragazzi che vogliono giocare e che regalano sempre tanta emozione".

Il torneo dei rioni montemurlesi, dunque, prenderà il via il prossimo 16 giugno con la sfilata delle bandiere dei rioni in gara e la riconsegna della Coppa dei Rioni 2024 vinta dal Rione Popolesco. "Grazie alla collaborazione dei sette rioni, siamo riusciti a organizzare con largo anticipo l’edizione numero 34 - spiega il presidente del comitato Alessandro Franchi -. La formula non cambia e ci aspettiamo grande partecipazione anche sugli spalti, così come avviene da qualche anno. Basta ricordare che alla finalissima del 2024 avevamo ben 2 mila tifosi".