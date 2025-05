Montemurlo e Valbisenzio vogliono contare

Montemurlo e Vaiano sono ancora vive. Entrambe con le spalle al muro dopo aver perso le rispettive gare 1 del primo turno playoff, le compagini pratesi di Divisione Regionale 1 evitano l’eliminazione vincendo il secondo appuntamento della serie: i Lions si impongono sul parquet amico ai danni della Libertas Lucca, mentre Bonari e compagni piazzano il colpo in quel di Grosseto. Partiamo dalla formazione allenata da coach Matteo Piperno: dopo un primo tempo decisamente equilibrato al PalaLions (40-39 al 20’), Montemurlo sale in doppia cifra di vantaggio nella terza frazione, trascinata soprattutto da Lanari e Andrea Vettori. A 10 minuti dal termine, i locali hanno 10 punti di margine. Lucca tenta di rientrare, ma sono la bomba di Mucci e la difesa laniera a spegnere definitivamente le speranze degli ospiti, che devono alzare bandiera bianca per 75-64. Domani sera è in programma la decisiva gara 3 al PalaTagliate, fortino della Libertas. Si giocherà il passaggio del turno in casa invece il Centro Minibasket Valbisenzio, reduce dall’affermazione a Grosseto. Dopo aver perso il fattore campo, la compagine guidata da coach Bertini lo riconquista grazie al successo al fotofinish in gara 2. Vaiano comanda le operazioni fin dall’avvio di partita e nel secondo periodo tocca anche il +13, prima della reazione della Gea, che significa 33-39 all’intervallo. Poco male per i pratesi, che scappano di nuovo nel terzo quarto, accumulando 13 punti di vantaggio a 10 minuti dalla fine. Il match sembra indirizzato e invece negli ultimi 3’ Grosseto ha la forza di pareggiare il risultato a quota 75. Bonari firma il +3 per i suoi, i padroni di casa accorciano a -1, ma poi falliscono entrambi i liberi e l’ultimo tentativo della disperazione. Il Cmv, spinto da Querci e Lucchesi (45 punti in due), fa festa e domenica proverà a completare l’opera.

Francesco Bocchini