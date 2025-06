Via della lana e della seta. Il weekend nella natura al fresco dell’Appennino. Arte, incontri e buon cibo

Cammini e incontri, musica e opere d’arte per la VII edizione della Festa della Via della Lana e della Seta, in programma oggi e domani fra Montepiano e Castiglione dei Pepoli. Come sempre, la festa è un’occasione per passare un weekend al fresco sul crinale appenninico, potendo godere oltre che della natura e degli appuntamenti culturali, anche dell’ottima cucina toscana ed emiliana. Quest’anno ci sarà pure l’inaugurazione delle prime due opere del progetto Fare comunità, arte pubblica sulla Via della Lana e della Seta, con la collaborazione tra i due centri d’arte Pecci e MAMbo, che in futuro produrrà altre opere da installare lungo il sentiero. La prima è realizzata da Chiara Camoni al Valico Crocetta (l’inaugurazione è oggi alle 15.30, il sito è raggiungibile sia col trekking da Montepiano con partenza alle 14, sia in auto), rappresenta un grande serpente disteso a terra che si snoda tra la vegetazione ed è composta da pietre e materiali di recupero con elementi in terracotta; la seconda è Ciglia di Attila Faravelli e ed Enrico Malatesta e sarà posta al rifugio dell’abetaia di Castiglione (inaugurazione domani alle 9). Due gli appuntamenti principali della festa: il primo è oggi alle 16 in piazza a Castiglione ci sarà l’incontro dei camminatori che arrivano da Prato e da Bologna, in occasione del quale sarà di nuovo srotolata la più grande bandiera della Pace del mondo, restaurata dal Circolo I Risorti, alla sua seconda uscita dopo il 2 giugno a Prato; il secondo è quello finale e sarà domani alle 18.30 al Mulino Saetti di Montepiano, con l’incontro dal titolo Per un nuovo umanesimo delle montagne con Franco Arminio (foto), poeta e scrittore, ma soprattutto “paesologo”, narratore appassionato della realtà dei piccoli paesi, che si batte contro lo spopolamento e l’abbandono. Ma ecco in sintesi il programma del weekend sul versante di Vernio.

Si comincia oggi alle 11 con la visita all’allevamento Lagotto del Carpino Nero per scoprire l’affascinante storia di questa razza (ingresso libero, via Mezzana 24, Montepiano); alle 14 Foreste leggendarie, trekking da Montepiano con sosta al passo della Crocetta e ritorno verso Risubbiani - Montepiano alle 18 (ritrovo al piazzale degli Alpini di Montepiano). Alle 17.30 passeggiata serale alla Festa Medievale di Luciana, camminata facile e suggestiva, con rientro in notturna alle verso le 22 con le torce (partenza ancora dal piazzale degli Alpini); alle 18.30, allo Chalet del Villeggiante di Montepiano, presentazione della Guida escursionistica dell’Appennino pratese del Cai Prato con l’autore Andrea Cuminatto e Alessia Cecconi della Fondazione Cdse. Domani alle 11 al Mulino della Badia di Montepiano I racconti del mugnaio. Alla scoperta dell’antico mulino a cura di Luisa Ciardi, Fondazione Cdse. Dalle 12, allo Chalet del Villeggiante, Tortelli e tradizioni sulla Via della Lana e della Seta, a cura della Proloco di Montepiano. Alle 15 passeggiata sonora e concerto immersi nella natura a La Burraia, con In Continuità Quartet (prenotazione obbligatoria, durante la passeggiata e il concerto è richiesto silenzio assoluto), partenza dal parcheggio davanti a Villa Sperling (si consiglia di lasciare l’auto al posteggio di viale della Repubblica angolo via Toccafondi). Infine due appuntamenti al Mulino Saetti: alle 17.30 D’arte e di soli, la visita al Mulino dell’artista con Alessia Cecconi e alle 18.30 l’incontro con Franco Arminio. Per info e prenotazioni: www.viadellalanaedellaseta.com/festa